"Київським бульваром " тепер можна гуляти і в Люксембурзі

В Люксембурзі відкрили вулицю на честь столиці України

Тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Бельгія та Великому Герцогстві Люксембург Наталія Аношина взяла участь у церемонії відкриття Київського бульвару у місті Люксембурзі.

Про це повідомило Посольство України в Королівстві Бельгія у Facebook.

"Цей символічний жест демонструє глибину підтримки України Люксембургом. З цього дня, коли українці проходитимуть цим бульваром, вони почуватимуться вдома", – йдеться в у повідомленні.

Диппредставництво висловило особливу вдячність за таке рішення меру Люксембурга пані Ліді Польфер, головному олдермену міста пану Сержу Вільмесу та всім членам міської ради, які долучилися до церемонії відкриття бульвару. В урочистому заході також узяли участь почесний консул України в Люксембурзі та команда LUkraine.

Нагадаємо, у липні 2022 року муніципалітет Люксембурга вирішив назвати шляхопровід №3 на честь української столиці. Раніше президент України Володимир Зеленський висловив подяку прем’єр-міністру Люксембургу Ксав'є Бетеллю за допомогу, яку його країна надає з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. Повідомлялося, що Люксембург виділив нашій державі 15% свого оборонного бюджету.