RSS
НОВИНИ

"Київським бульваром " тепер можна гуляти і в Люксембурзі

Ольга
Матарикіна
В Люксембурзі відкрили вулицю на честь столиці України
"Київським бульваром " тепер можна гуляти і в Люксембурзі lux1

Тимчасовий повірений у справах України в Королівстві Бельгія та Великому Герцогстві Люксембург Наталія Аношина взяла участь у церемонії відкриття Київського бульвару у місті Люксембурзі.

Про це повідомило Посольство України в Королівстві Бельгія у Facebook.

"Цей символічний жест демонструє глибину підтримки України Люксембургом. З цього дня, коли українці проходитимуть цим бульваром, вони почуватимуться вдома", – йдеться в у повідомленні.

Диппредставництво висловило особливу вдячність за таке рішення меру Люксембурга пані Ліді Польфер, головному олдермену міста пану Сержу Вільмесу та всім членам міської ради, які долучилися до церемонії відкриття бульвару. В урочистому заході також узяли участь почесний консул України в Люксембурзі та команда LUkraine.

Нагадаємо, у липні 2022 року муніципалітет Люксембурга вирішив назвати шляхопровід №3 на честь української столиці. Раніше президент України Володимир Зеленський висловив подяку прем’єр-міністру Люксембургу Ксав'є Бетеллю за допомогу, яку його країна надає з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну. Повідомлялося, що Люксембург виділив нашій державі 15% свого оборонного бюджету.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 08 2022 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Україна може виграти цю війну за таких п

Україна може виграти цю війну за таких п'яти умов - генерал-майор Мік Райан у Sydney Morning Herald

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.