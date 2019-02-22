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Київським пенсіонерам обмежать кількість безкоштовних поїздок

Розмір компенсації пропонують встановити на рівні 240 гривень
Київська міська держадміністрація опублікувала проект розпорядження про затвердження розміру щомісячної компенсації пільговикам проїзду всіма видами громадського транспорту.
Київським пенсіонерам обмежать кількість безкоштовних поїздок Фото: politeka.net

Розмір компенсації пропонують встановити на рівні 240 гривень на місяць, а виплачувати їх хочуть готівкою. Цих грошей вистачить на покриття 30 разових поїздок у комунальному транспорті столиці, повідомляють на сайті КМДА.

Йдеться про ті категорії громадян, які визначені п. 2 Порядку надання пільг у грошовій формі з оплати проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських, приміських і міжміських маршрутах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 14 березня 2018 року №197.

Також, виконавчий комітет Львівської міськради 25 січня погодив подорожчання тарифу у місті до 7 гривень. При цьому, проїзд для пенсіонерів та людей з інвалідністю III групи буде безоплатним.

 
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22 02 2019 11:27
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