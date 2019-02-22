CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКиївська міська держадміністрація опублікувала проект розпорядження про затвердження розміру щомісячної компенсації пільговикам проїзду всіма видами громадського транспорту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київським пенсіонерам обмежать кількість безкоштовних поїздок
Розмір компенсації пропонують встановити на рівні 240 гривень
Фото: politeka.net
Розмір компенсації пропонують встановити на рівні 240 гривень на місяць, а виплачувати їх хочуть готівкою. Цих грошей вистачить на покриття 30 разових поїздок у комунальному транспорті столиці, повідомляють на сайті КМДА.
Йдеться про ті категорії громадян, які визначені п. 2 Порядку надання пільг у грошовій формі з оплати проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських, приміських і міжміських маршрутах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 14 березня 2018 року №197.
Також, виконавчий комітет Львівської міськради 25 січня погодив подорожчання тарифу у місті до 7 гривень. При цьому, проїзд для пенсіонерів та людей з інвалідністю III групи буде безоплатним.
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22 02 2019 11:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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