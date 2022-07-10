Київський фунікулер запрацює вже цього місяця

Київський фунікулер знову запрацює в понеділок, 10 жовтня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Навесні, під час активних бойових дій під Києвом, завдяки волонтерам вдалося законсервувати фунікулер, як історичну памʼятку.

У червні фунікулер закрили на плановий ремонт. Фахівці "Київпастрансу" обстежили колії та контактну мережу та обробили вузли, агрегати, рушії та системи підйомника. Система безпеки вагонів фунікулера також успішно пройшла випробування під великим навантаженням.

Органи захисту культурної спадщини погодили запуск підйомника — фунікулер готовий приймати пасажирів.

Київський фунікулер має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки. Особливо цінним є оздоблення вестибюлів, а саме вітражі у виконанні українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути.