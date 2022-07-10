CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКиївський фунікулер знову запрацює в понеділок, 10 жовтня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Київський фунікулер запрацює вже цього місяця
Фото: з вільного доступу
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Навесні, під час активних бойових дій під Києвом, завдяки волонтерам вдалося законсервувати фунікулер, як історичну памʼятку.
У червні фунікулер закрили на плановий ремонт. Фахівці "Київпастрансу" обстежили колії та контактну мережу та обробили вузли, агрегати, рушії та системи підйомника. Система безпеки вагонів фунікулера також успішно пройшла випробування під великим навантаженням.
Органи захисту культурної спадщини погодили запуск підйомника — фунікулер готовий приймати пасажирів.
Київський фунікулер має статус пам’ятки архітектури, історії, науки і техніки. Особливо цінним є оздоблення вестибюлів, а саме вітражі у виконанні українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути.
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07 10 2022 15:37 МЕДІА
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