Київський ліцей імені Богуна вперше набиратиме на навчання дівчат

До Київського військового ліцею імені Івана Богуна вперше на навчання візьмуть близько 30 дівчат.

"Цьогоріч плануємо набрати від 10 до 30 дівчат. Перший рік ми попросили мінімальну кількість. Якщо це буде вдалий рік, будемо обґрунтовувати пропозиції для керівництва і збільшувати кількість", - пояснив начальник ліцею Ігор Гордійчук, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, дівчата фахово могли б забезпечувати інформаційно-психологічні операції, кібербезпеку, спецрадіозв'язок тощо.

Відповідаючи на питання щодо особливостей вимог до дівчат-абітурієнтів, Гордійчук сказав: "Вимоги як до хлопців, так і до дівчат однакові". Відтак, абітурієнтів тут перевірятимуть на силу, спритність, витривалість, психологічну готовність та мотивацію.

Що стосується вимог до рівня фізичної підготовки, то в ліцеї перевіряють нормативи з підтягування, бігу на 60 та 1500 метрів (для вступників до 10 класу), тисячу метрів (для 8 класу).

Ліцей проводить прийом юнаків, а відтепер і дівчат, на навчання у 8 та 10 класах на конкурсній основі за результатами вступних випробувань із урахуванням результатів медичного огляду та професійно психологічного відбору.

Нагадаємо, Петро Порошенко підписав закон про рівні права жінок і чоловіків під час служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях.