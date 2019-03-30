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Київський ліцей імені Богуна вперше набиратиме на навчання дівчат

"Дівчата фахово могли б забезпечувати інформаційно-психологічні операції, кібербезпеку, спецрадіозв'язок"
До Київського військового ліцею імені Івана Богуна вперше на навчання візьмуть близько 30 дівчат.
Київський ліцей імені Богуна вперше набиратиме на навчання дівчат Фото: з відкритих джерел

"Цьогоріч плануємо набрати від 10 до 30 дівчат. Перший рік ми попросили мінімальну кількість. Якщо це буде вдалий рік, будемо обґрунтовувати пропозиції для керівництва і збільшувати кількість", - пояснив начальник ліцею Ігор Гордійчук, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, дівчата фахово могли б забезпечувати інформаційно-психологічні операції, кібербезпеку, спецрадіозв'язок тощо.

Відповідаючи на питання щодо особливостей вимог до дівчат-абітурієнтів, Гордійчук сказав: "Вимоги як до хлопців, так і до дівчат однакові". Відтак, абітурієнтів тут перевірятимуть на силу, спритність, витривалість, психологічну готовність та мотивацію.

Що стосується вимог до рівня фізичної підготовки, то в ліцеї перевіряють нормативи з підтягування, бігу на 60 та 1500 метрів (для вступників до 10 класу), тисячу метрів (для 8 класу).

Ліцей проводить прийом юнаків, а відтепер і дівчат, на навчання у 8 та 10 класах на конкурсній основі за результатами вступних випробувань із урахуванням результатів медичного огляду та професійно психологічного відбору.

Нагадаємо, Петро Порошенко підписав закон про рівні права жінок і чоловіків під час служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях.

 
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30 03 2019 11:22
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