"Київстар" стане першою українською компанією, зареєстрованою на біржі США

Компанія вийде на американську біржу Nasdaq.

Оператор мобільного зв’язку "Київстар" отримав орієнтовну оцінку в $2,21 млрд перед первинним публічним розміщенням акцій (IPO) в США на фондовій біржі Nasdaq.

Про це пише Reuters.

"IPO на біржі Nasdaq є ознакою довіри до американського ринку, незважаючи на чотиритижневе падіння, спричинене занепокоєнням інвесторів через тарифи Трампа та перспективу рецесії в США", — йдеться в публікації.

При цьому "Київстар" стане першою українською компанією, зареєстрованою на біржі Сполучених Штатів.

"Ми вважаємо, що сильний фінансовий профіль "Київстар", далекоглядна стратегія та надійна структура управління … будуть привабливими для міжнародних інвесторів", — заявив генеральний директор VEON Каан Терзіоглу.

Після завершення виходу з росії у 2023 році VEON зміцнив свої зв’язки з США, в тому числі в рамках інвестиційного плану на суму $1 мільярд в Україні до 2027 року, пише Reuters.

У 2023 році колишній державний секретар США Майк Помпео, який працював у першій адміністрації Трампа, увійшов до складу ради директорів Київстару.

Як повідомлялось, розміщення частини акцій мобільного оператора "Київстар" на фондовій біржі Nasdaq Stock Market LLC, ймовірно, відбудеться в третьому кварталі 2025 року.