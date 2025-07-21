Киргизстан обмежує фінансові операції з росією через загрозу санкцій

Цього року строки обробки платежів зросли, комісії підвищились удвічі, а деякі перекази повністю заблокували.

В понеділок, 21 липня, банки Киргизстану почали жорстко обмежувати розрахунки з російськими компаніями після запровадження санкцій з боку США.

Про це повідомляє The Moscow Times у понеділок, 21 липня.

Наприкінці 2024 року в Киргизстані почалися обмеження на розрахунки з рф, які суттєво посилились у 2025-му: строки обробки платежів зросли, комісії підвищились удвічі, а деякі перекази повністю заблокували.

У 2023 році на росію припадало 93% транскордонних переказів у Киргизстан та 83% виведення коштів.

Проте минулог ороку низка великих банків країни призупинили транзакції з рф через ризик вторинних санкцій з боку США.

Нацбанк Киргизстану пояснив, що банки мають дотримуватись міжнародних правил щодо фінансової прозорості та надавати документи, які підтверджують законність операцій.

Єдиним банком, який нині опрацьовує рублеві перекази, залишився "Капітал банк Центральної Азії".

Також додатковий тиск виник після того, як США у січні 2025-го ввели санкції проти Керемет Банку за співпрацю з російським ПСБ. Банком володіє структура, пов’язана з Іланом Шором — підсанкційним бізнесменом, який перебуває в міжнародному розшуку.

На тлі обмежень багато російських компаній вже відмовились від розрахунків через киргизькі банки. Причина — вимога надавати повний пакет підтверджуючих документів.

Киргизстан став ключовим хабом для паралельного імпорту з ЄС до рф. За півтора року війни імпорт з Європи зріс на 64%, причому частина товарів із країн Євросоюзу прямувала одразу до росії, минаючи киргизьку територію.