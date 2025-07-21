Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Киргизстан обмежує фінансові операції з росією через загрозу санкцій

21 липня 2025, 19:36
Киргизстан обмежує фінансові операції з росією через загрозу санкцій
Фото: berlek-nkp
Цього року строки обробки платежів зросли, комісії підвищились удвічі, а деякі перекази повністю заблокували.

В понеділок, 21 липня, банки Киргизстану почали жорстко обмежувати розрахунки з російськими компаніями після запровадження санкцій з боку США.

Про це повідомляє The Moscow Times у понеділок, 21 липня.

Наприкінці 2024 року в Киргизстані почалися обмеження на розрахунки з рф, які суттєво посилились у 2025-му: строки обробки платежів зросли, комісії підвищились удвічі, а деякі перекази повністю заблокували.

У 2023 році на росію припадало 93% транскордонних переказів у Киргизстан та 83% виведення коштів. 

Проте минулог ороку низка великих банків країни призупинили транзакції з рф через ризик вторинних санкцій з боку США.

Нацбанк Киргизстану пояснив, що банки мають дотримуватись міжнародних правил щодо фінансової прозорості та надавати документи, які підтверджують законність операцій.

Єдиним банком, який нині опрацьовує рублеві перекази, залишився "Капітал банк Центральної Азії".

Також додатковий тиск виник після того, як США у січні 2025-го ввели санкції проти Керемет Банку за співпрацю з російським ПСБ. Банком володіє структура, пов’язана з Іланом Шором — підсанкційним бізнесменом, який перебуває в міжнародному розшуку.

На тлі обмежень багато російських компаній вже відмовились від розрахунків через киргизькі банки. Причина — вимога надавати повний пакет підтверджуючих документів.

Киргизстан став ключовим хабом для паралельного імпорту з ЄС до рф. За півтора року війни імпорт з Європи зріс на 64%, причому частина товарів із країн Євросоюзу прямувала одразу до росії, минаючи киргизьку територію.

 
РосіясанкціїКиргизстан

Останні матеріали

Випробування Епштейном. Трамп пережив багато скандалів, але цей – нетривіальний – Washington Post
Політика
Випробування Епштейном. Трамп пережив багато скандалів, але цей – нетривіальний – Washington Post
Переклад iPress – 21 липня 2025, 14:24
Трамп прагне заробити на важкому становищі України. Як президент США допомагає росії – Філліпс О’Брайен
Політика
Трамп прагне заробити на важкому становищі України. Як президент США допомагає росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 21 липня 2025, 11:46
Небезпека в прецеденті. Чому Україна не боїться застосування росією ядерної зброї – Том Купер та Бенджамін Кук
Політика
Небезпека в прецеденті. Чому Україна не боїться застосування росією ядерної зброї – Том Купер та Бенджамін Кук
Переклад iPress – 21 липня 2025, 07:23
Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Політика
Контури європейської стратегічної автономії. Cхоже, США це не дуже подобається – Мінна Аландер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 13:52
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Політика
Трамп звертає увагу на Україну. російський бізнес вважає, що шанс втрачено – Washington Post
Переклад iPress – 18 липня 2025, 11:32
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Політика
Рух MAGA написав власний некролог. Громадська думка і проміжні вибори 2026 року могли вплинути на Трампа щодо України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 18 липня 2025, 08:50
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Політика
Заходу треба прокинутися. росія готова до вічної війни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 17 липня 2025, 14:48
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Технології
Протидія російським крилатим ракетам і дронам. Що пропонує Європа – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 17 липня 2025, 11:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється