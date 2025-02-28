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Кишинів відкладає акредитацію нового посла рф через недружні заяви кремля

28 лютого 2025, 10:31
Кишинів відкладає акредитацію нового посла рф через недружні заяви кремля
фото з відкритих джерел
Глава МЗС Молдови розкритикував візит Озерова у невизнане Придністров’я.
Недружні заяви кремля гальмують акредитацію нового посла рф у Молдові Олега Озерова.
 
Про це заявив глава МЗС Молдови Міхай Попшой в ефірі TV8.
 
Попшой розкритикував візит Озерова у невизнане Придністров’я.
 
"У Республіці Молдова склалася не зовсім приємна традиція, коли є посли, які їздять у придністровський регіон, чого ми не заохочуємо", – заявив Попшой.
 
Він нагадав, що Олег Озеров поки що не може проводити офіційні зустрічі, оскільки він ще не акредитований.
 
"Не можна проводити такі зустрічі навіть коли посол затверджений, але ще не акредитований. Я не знаю, чи можна назвати цю зустріч "зустріччю високого рівня", чи в придністровському регіоні, що є частиною Республіки Молдова, немає жодних "офіційних осіб високого рівня", тому ситуація тут незрозуміла", – зазначив міністр.
 
Міністр закордонних справ пояснив, що наразі немає вагомих підстав для відмови в акредитації кандидатури Олега Озерова на посаду посла росії в Кишиневі. Але він не уточнив, скільки часу займе процедура, навіть з урахуванням того, що російський дипломат уже очікує майже 5 місяців. За словами Попшоя, процес гальмують недружні заяви кремля на адресу Молдови.
 
"Він був близький до акредитації, але цими ж днями пішов шквал украй недружніх і навіть агресивних заяв на адресу Молдови з боку деяких російських представників, і саме тому рішення відклали", – наголосив міністр закордонних справ.
МолдоваПридністров'явійна в Україніросія окупанти

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