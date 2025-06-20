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ПОЛІТИКА

Кислиця розкритикував стамбульський формат переговорів із росією

20 червня 2025, 08:31
Кислиця розкритикував стамбульський формат переговорів із росією
Фото: ukrinform.ua
За його словами, стамбульський формат себе вичерпав.

Перший заступник міністра закордонних справ та представник української делегації на переговорах з рф Сергій Кислиця, заявив, що майданчик у Стамбулі не здатен забезпечити реальний прорив у припиненні бойових дій.

Про це дипломат сказав в інтерв’ю "Суспільному".

"Формат у Стамбулі, за великим рахунком, виконує лише допоміжну роль. Фактично він зводиться до домовленостей про обміни полоненими. Але якщо йдеться про реальні рішення щодо припинення війни чи стійке перемир’я, то в авторитарній росії лише одна особа має реальну владу щось вирішити – і це сам путін", — пояснив Кислиця.

За його словами, ще під час попередніх двосторонніх зустрічей в Туреччині українська сторона наполягала на необхідності організації особистого діалогу між президентом Зеленським та владіміром путіним. Однак, зауважив він, росіяни діють за своєю логікою: спочатку вимагають поступок, а вже потім допускають можливість зустрічі лідерів.

Україна неодноразово наголошувала, що позиції кремля є нічим іншим, як рециркульованими ультиматумами минулих років. "Попри внутрішні конфлікти між кремлівськими "вежами", росія лишається глибоко авторитарною державою, де доленосні рішення приймає лише одна особа. Без прямої розмови Зеленського й путіна, або можливо, за участі Дональда Трампа – годі очікувати на прорив", – підкреслив заступник міністра.

Кислиця також зазначив, що наразі немає жодної інформації про нову дату можливих переговорів між Києвом і москвою чи планів на повторення попередніх зустрічей у стамбульському форматі.

Нагадаємо, раніше лунали припущення, що росія використовувала стамбульський трек для затягування часу та унеможливлення запровадження нових санкцій з боку США та Євросоюзу. За словами дипломата, ця стратегія, на жаль, частково дала результат.

війнаВладімір Путінпереговори з рфКислицяВолодимир Зеленський

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