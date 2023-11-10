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Кислиця розповів про можливе позбавлення рф права вето в ООН

10 листопада 2023, 21:21
Кислиця розповів про можливе позбавлення рф права вето в ООН
Фото: Укрінформ
Постпред в ООН зазначив, що вся російська місія в цій організації — це розвідники-шпигуни, які стежать не лише назовні, але і одне за одним.

Постпред України при ООН Сергій Кислиця оцінив шанси забрати в Росії право вето в ООН. Він вважає, що наразі немає жодного постійного члена Радбезу організації, який був би готовий говорити про долю рф в цьому органі.

Про це Сергій Кислиця сказав в інтерв'ю BBC.

"На сьогодні немає жодного постійного члена Ради Безпеки, який би був готовий говорити про долю росії, яка сидить на місці Радянського Союзу. Навіть серед тих щирих найбільш відданих питанню підтримки України, відновленню територіальної цілісності і суверенітету країни, але які є постійними членами Ради Безпеки", — сказав Кислиця.

За його словами, наразі є певний когнітивний дисонанс. Він каже, коли всі ці країни — немає жодного сумніву — категорично засуджують росію за її агресію. Кислиця наголосив, що ці країни голосують, коли йдеться про наші резолюції в Генеральній асамблеї.

"Даються всі найправильніші оцінки політичні і правові. Переважна більшість з цих країн надає нам політичну, військово-політичну, військову і фінансову допомогу. Але, на жаль, жодна з цих країн не готова сісти за стіл і в практичному плані говорити про долю і місце російської федерації", — зазначив він.

Кислиця каже, що погоджується, що коли йдеться про те, як запобігти конфлікту в Україні або його зупинити вже, коли він розпочався і триває війна, Рада Безпеки безсильна. За його словами, навіть якщо рф позбавити права вето, а потім ухвалити нову резолюцію із засудженням війни в Україні і закликом до її припинення і виведення військ, Москва все одно цього не зробить.

"Цього не буде не тому, що статут неправильний чи рішення Радбезу неправильне, чи міжнародне право неправильне в цілому. А тому що весь світ має справу зі злочинним режимом, якому плювати на всі норми міжнародного права, на всі рішення Радбезу, рішення Суду ООН, які є від березня минулого року, на всі рішення всіх інших судів. Тому на виході має бути система, яка не лише здатна ухвалювати правильні рішення, а ще й втілювати у життя такі рішення. Для цього мають бути механізми", — сказав Кислиця.

Постпред в ООН зазначив, що вся російська місія в цій організації — це розвідники-шпигуни, які стежать не лише назовні, але і одне за одним. За його словами, атмосфера всередині Радбезу — надзвичайно токсична.

ООНветовійна в Україніросія окупанти

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