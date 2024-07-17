Кислиця висміяв Лаврова за цитування Орвелла в ООН
17 липня 2024, 11:11
Сергій Кислиця. Фото: ukrinform.net
Український дипломат нагадав російському міністру, що Орвелл був критиком Сталіна і ворожим до керованого москвою сталінізму.
Очільник МЗС росії Сергій Лавров під час виступу на Радбезі ООН процитував твір Джорджа Орвелла "Колгосп тварин". За це його висміяв постпред України при ООН Сергій Кислиця – він поцікавився у Лаврова, якою ж твариною є той у цій історії.
Про це Сергій Кислиця написав у соцмережі Х (Twitter).
Лавров виступив 16 липня на засіданні Радбезу ООН, присвяченому багатосторонньому співробітництву, і вирішив вдатися до цитування твору Орвелла.
"У минулому столітті Джордж Орвелл у своєму оповіданні "Колгосп тварин" уже передбачив суть ладу, заснованого на правилах, де всі тварини рівні, але деякі рівніші за інших. Якщо ти виконуєш волю гегемона, тобі дозволено все. А якщо наважишся та почнеш відстоювати свої національні інтереси, то будеш оголошений вигнанцем і підданий санкціям", – заявив очільник російського МЗС.
На висловлювання Лаврова відреагував Кислиця. Він зауважив, що спроба міністра "мобілізувати" Орвелла на свою підтримку є жалюгідною. Український дипломат нагадав Лаврову, що нью-йоркські дипломати насправді читали Орвелла, а не є побічними продуктами МДІМВ у Радянському Союзі, де книжки цього письменника були заборонені або піддані цензурі.
"Його ручні собаки спічрайтерів забули нагадати йому, що Джордж Орвелл був критиком Сталіна і ворожим до керованого москвою сталінізму. За словами Джорджа Орвелла, "Колгосп тварин" відображає події, що привели до російської революції 1917 року, а потім до сталінської епохи Радянського Союзу – періоду часу, коли росія жила під комуністичною ідеологією Йосипа Сталіна, якого так любить сьогоднішня росія-ферма, майже шанована!" – йдеться в дописі постпреда України при ООН.