Кислиця висміяв Лаврова за цитування Орвелла в ООН

Український дипломат нагадав російському міністру, що Орвелл був критиком Сталіна і ворожим до керованого москвою сталінізму.

Очільник МЗС росії Сергій Лавров під час виступу на Радбезі ООН процитував твір Джорджа Орвелла "Колгосп тварин". За це його висміяв постпред України при ООН Сергій Кислиця – він поцікавився у Лаврова, якою ж твариною є той у цій історії.

Про це Сергій Кислиця написав у соцмережі Х (Twitter).

Лавров виступив 16 липня на засіданні Радбезу ООН, присвяченому багатосторонньому співробітництву, і вирішив вдатися до цитування твору Орвелла.