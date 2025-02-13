Кислицю призначили першим заступником голови МЗС

Сергій Кислиця став першим заступником міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником міністра закордонних справ України", - йдеться в документі.

Кислиця з 2019 до 2024 року обіймав посаду постійного представника України при ООН.

Сергій Кислиця закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право". Він розпочав дипломатичну карʼєру в 1992 році.

З 2019 року Кислиця обіймав посаду постійного представника України при ООН, надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Тринідад і Тобаго.