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Кислицю призначили першим заступником голови МЗС

13 лютого 2025, 15:34
Кислицю призначили першим заступником голови МЗС
Фото: ukrinform.ua
Впродовж 5 років він обіймав посаду постійного представника України при ООН.
Сергій Кислиця став першим заступником міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
 
Про це йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів, опублікованому на Урядовому порталі. 
 
"Призначити Кислицю Сергія Олеговича першим заступником міністра закордонних справ України", - йдеться в документі.
 
Кислиця з 2019 до 2024 року обіймав посаду постійного представника України при ООН. 
 
Сергій Кислиця закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право". Він розпочав дипломатичну карʼєру в 1992 році.
 
 З 2019 року Кислиця обіймав посаду постійного представника України при ООН, надзвичайного і повноважного посла України в Співдружності Багамських Островів та надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Тринідад і Тобаго.

 

МЗСвійна в УкраїніКислицяросія окупанти

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