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Китай, Афганістан та Пакистан посилюють співпрацю в боротьбі з тероризмом

08 травня 2023, 08:48
Китай, Афганістан та Пакистан посилюють співпрацю в боротьбі з тероризмом
Міністри закордонних справ Китаю, Пакистану і Афганістану провели зустріч, на якій домовилися посилити тристоронню співпрацю у сфері безпеки та боротьби з тероризмом.

Тристороння зустріч відбулася в  в Ісламабаді.  

Про це пише Xinhua.

Глава міністерства закордонних справі Китаю Цінь Ган пообіцяв, що його країна продовжить зміцнювати співпрацю з Афганістаном і Пакистаном у сфері безпеки та боротьби з тероризмом. Крім того рішуче виступатиме проти подвійних стандартів, заявив Ган і наголосив на необхідності розширення протидії тероризму як у рамках співпраці між трьома країнами, так і в координації та взаємодії всіх сусідніх з Афганістаном держав.

Китайська глава МЗВ стурбований безпекою громадян КНР і китайських проєктів у Пакистані й Афганістані і тому Пекін сподівається на посилення їх захисту від терористичних нападів.

Крім того, глава МЗС Пакистану та Афганістану Білавал Бхутто Зардарі та Амір Хан Муттакі підтвердили, що їх країн активно сприятимуть тристоронньому співробітництву не лише в питаннях боротьби з тероризмом, а й у сферах політики, безпеки та економіки.

Міністри також заявивили, що неприпустиме втручання у внутрішні справи Афганістану і вважають незаконним односторонні санкцій проти політику уряду Талібану й усіх дій, які підривають регіональний мир і стабільність.

АфганістанКитайПакистан

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