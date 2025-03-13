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ПОЛІТИКА

Китай активізує імпорт російської нафти завдяки зниженню цін та обходу санкцій

13 березня 2025, 14:51
Китай активізує імпорт російської нафти завдяки зниженню цін та обходу санкцій
Цього місяця російські поставки в Китай оцінюються в 1,15 млн барелів на день, що на 16% більше, ніж у лютому.

Китайські покупці повертаються на ринок російської нафти завдяки зниженню цін. Вантажовідправники та посередники знаходять обхідні шляхи, щоб послабити вплив санкцій США.

Видання Bloomberg пише, що зниження вартості стало полегшенням для невеликих незалежних китайських переробників. Борючись із жорсткою маржею, вони прагнули знайти альтернативу іранським поставкам, ускладненим посиленням обмежень з боку США.

Американські санкції, введені адміністрацією Байдена, що йде на початку січня, порушили потік нафти марки ESPO до Китаю після того, як багато танкерів, що здійснюють цю торгівлю, потрапили до чорного списку. Відтоді судна, що не потрапили під санкції, допомогли заповнити цю прогалину.

Проте відсутність деяких найбільших китайських імпортерів, контрольованих державою, означає наявність непроданих вантажів за березень, навіть коли торговий цикл на квітень набирає обертів, кажуть трейдери.

Після введення санкцій у січні тарифи на доставку нафти ESPO до Китаю різко зросли, а покупцям запропонували незвичайний дворівневий механізм ціноутворення. Компанії можуть ризикнути тим, що вантаж доставлять на танкері з "чорного списку" за нижчою ціною, або заплатити значну премію за нафту, доставлену на суднах, що не підпадають під санкції.

Інші російські сорти далекосхідної нафти - сокольська і сахалінська суміш - як і раніше страждають від американських санкцій, але завдяки обхідним шляхам ESPO торгівля і ціноутворення повертаються до нормального рівня і збільшують загальні потоки російської нафти.

Цього місяця російські поставки в Китай оцінюються в 1,15 млн барелів на день, що на 16% більше, ніж у лютому, і є найбільшим денним об'ємом з грудня, згідно з даними компанії Kpler. Найбільша частка припадає на ESPO.

Китайсанкціїнафта рф

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