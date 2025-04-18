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ПОЛІТИКА

Китай блокує імпорт американського СПГ, збільшуючи поставки з росії – FT

18 квітня 2025, 15:14
Китай блокує імпорт американського СПГ, збільшуючи поставки з росії – FT
Заморожування поставок СПГ із США є повторенням блокування імпорту, яке тривало більше року під час першого президентського терміну Дональда Трампа.

Імпорт скрапленого природного газу зі США до Китаю повністю припинився більш ніж на 10 тижнів тому.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані про постачання, що показує, як китайсько-американська торгова війна поширилася на енергетичну співпрацю.

З того часу, як 6 лютого танкер із СПГ вантажопідйомністю 69 000 т прибув із Корпус-Крісті (Техас) до південної провінції Фуцзянь, подальших поставок між двома країнами не було.

Другий танкер був перенаправлений до Бангладешу після того Китай 10 лютого ввів 15% мито на американський СПГ. З того часу мито зросло до 49%, що зробило американський газ нерентабельним для китайських покупців у найближчому майбутньому.

Заморожування поставок СПГ із США є повторенням блокування імпорту, яке тривало більше року під час першого президентського терміну Дональда Трампа.

Аналітик Kpler Джилліан Боккара заявила, що не бачить причин для відновлення торгівлі між двома країнами у короткостроковій перспективі. «Зараз ми спостерігаємо нижче економічне зростання, і ми думаємо, що китайці зможуть витримати втрату цих вантажів досить довго», – пояснила вона.

Посол Китаю в росії заявив раніше цього тижня, що Китай, ймовірно, натомість збільшить імпорт російського СПГ. «Я точно знаю, що багато покупців. Так багато покупців просять посольство допомогти налагодити контакти з російськими постачальниками, я думаю, що [імпорту] безперечно буде більше», – сказав Чжан Ханьхуей.

росія стала третім за величиною постачальником СПГ до Китаю після Австралії та Катару; дві країни також ведуть переговори щодо нового газопроводу "Сила Сибіру-2".

КитайДональд ТрампмитаСПГ

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