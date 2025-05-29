Китай блокує продаж дронів Mavic Україні

Mavic - це популярний квадрокоптер, який зазвичай використовується для аерофотозйомки, але його можна адаптувати для перевезення вибухівки.

Китай різко скоротив постачання дронів Mavic та їх комплектуючих до України й країн Заходу, натомість нарощує експорт до росії.

За даними видання, під час спілкування з журналістами український президент Володимир Зеленський зауважив, що китайський дрон Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців.

Зеленський пояснив, що Китай припинив продаж дронів Києву та іншим європейським країнам, продовжуючи поставки до росії та навіть зауважив, що на російській території є виробничі лінії, де є китайські представники.