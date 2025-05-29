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Китай блокує продаж дронів Mavic Україні

29 травня 2025, 17:31
Китай блокує продаж дронів Mavic Україні
Фото: з вільного доступу
Mavic - це популярний квадрокоптер, який зазвичай використовується для аерофотозйомки, але його можна адаптувати для перевезення вибухівки.
Китай різко скоротив постачання дронів Mavic та їх комплектуючих до України й країн Заходу, натомість нарощує експорт до росії.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
За даними видання, під час спілкування з журналістами український президент Володимир Зеленський зауважив, що китайський дрон Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців.
 
Зеленський пояснив, що Китай припинив продаж дронів Києву та іншим європейським країнам, продовжуючи поставки до росії та навіть зауважив, що на російській території є виробничі лінії, де є китайські представники.
 
Mavic - це популярний квадрокоптер, який зазвичай використовується для аерофотозйомки, але його можна адаптувати для перевезення вибухівки.
 
Як відомо, на полі бою Mavic можна використовувати як для спостереження, так і для атаки на ворожі цілі.
 
Видання зазначає, що нині дрони стали центральним елементом війни в Україні, кардинально змінивши тактику, яку обидві сторони використовують на передовій, завдяки своїй здатності обмежувати наступальні маневри.
 
Анонімний європейський чиновник заявив, що зауваження Зеленського відповідають його власним оцінкам.
 
Чиновник зазначив, що Китай також, ймовірно, скоротив поставки деяких компонентів дронів, таких як магніти, що використовуються у двигунах, і західним покупцям. Однак паралельно з цим Пекін нібито збільшив поставки до росії.

 

Китайдронивійна в Україніросія окупанти

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