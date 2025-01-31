Китай будує найбільший у світі військовий командний центр під Пекіном

Очікується, що обʼєкт стане найбільшим у світі військовим командним центром і щонайменше в 10 разів перевищить за розмірами Пентагон.

Китайські військові будують масивний комплекс на заході Пекіну, який слугуватиме командним центром воєнного часу.

Про це виданню Financial Times розповіли джерела.

На супутникових знімках, які отримало FT і які вивчає американська розвідка, видно будівельний майданчик площею приблизно 1 500 акрів за 30 км на південний захід від Пекіну. Військові аналітики вважають, що там можуть звести великі бункери, які будуть використовувати для захисту вищого керівництва Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) в разі конфлікту, зокрема за умов потенційної ядерної війни.

Очікується, що обʼєкт стане найбільшим у світі військовим командним центром і щонайменше в 10 разів перевищить за розмірами Пентагон.

Згідно з аналізом супутникових знімків, основне будівництво розпочалося в середині 2024 року. В американській розвідці цей проєкт називають "Пекінським військовим містом".

Будівництво відбувається в той час, коли Народно-визвольна армія Китаю розробляє нову зброю і проєкти до столітнього ювілею цієї сили, який відзначатимуть у 2027 році. За даними американської розвідки, лідер КНР Сі Цзіньпін також наказав НВАК до того часу розробити можливості для нападу на Тайвань.