Про це стало відомо із супутникових знімків.

На китайському верфі в Даляні видно об'єкт, що схожий на секцію корпусу перспективного китайського атомного авіаносця Type 004.

Про це пише видання The War Zone.

Поруч також видно макети палубного винищувача J-15 і гелікоптера Z-8.

Фото матеріалі датовані травнем минулого року, але у публічному доступі вони з’явились тільки зараз.

Експерти вважають, що на знімках можна бачити щось схоже на "‎заготовки"‎ для електромагнітних катапульт, які будуть використовувати для запуску літальних апаратів. Схожі системи використовуються на нових американських авіаносцях типу Gerald R. Ford.

Ймовірно на майбутньому китайському атомному авіаносці буде встановлено чотири електромагнітні катапульти.

Восени 2024 ми повідомляли, що Китай побудував прототип ядерного реактора для авіаносця.