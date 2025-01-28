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CУСПІЛЬСТВО

Китай будує потужний центр термоядерного синтезу – Reuters

28 січня 2025, 21:25
Китай будує потужний центр термоядерного синтезу – Reuters
Фото: з вільного доступу
За оцінками аналітиків, експериментальний відсік на китайському об’єкті приблизно на 50% більший, ніж у NIF, який зараз є найбільшим у світі.

Китай, імовірно, будує великий дослідницький центр термоядерного синтезу в південно-західному місті Мяньян, що може допомогти в розробці ядерної зброї і дослідженні можливостей виробництва електроенергії.

Про це пише агентство Reuters.

На супутникових знімках видно чотири віддалених "рукави", в яких буде розміщено лазерні відсіки, і центральний експериментальний відсік — там буде камера-мішень, що містить ізотопи водню, які потужні лазери будуть зʼєднувати разом, виробляючи енергію.

Він схожий на американський Національний запалювальний комплекс (NIF) у Північній Каліфорнії вартістю $3,5 мільярда, який у 2022 році згенерував більше енергії від реакції синтезу, ніж було закачано лазерів у мішень.

За оцінками аналітиків, експериментальний відсік на китайському об’єкті приблизно на 50% більший, ніж у NIF, який зараз є найбільшим у світі.

Термоядерний синтез на основі лазерного випромінювання — технологія, яка використовує потужні лазери для ініціювання злиття атомних ядер. Основний принцип полягає в тому, що лазери фокусують енергію на крихітну капсулу, заповнену ізотопами водню, такими як дейтерій і тритій.

Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, який підписали Китай і Сполучені Штати, забороняє ядерні вибухи в будь-якому середовищі. Країнам дозволено вибухові випробування, які не спричиняють ядерних реакцій. Також дозволено дослідження лазерного термоядерного синтезу, відомого як термоядерний синтез.

Китайядерна зброяелектроенергія

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