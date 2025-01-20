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Китай через санкції зменшив обсяги закупівлі вугілля у росії

20 січня 2025, 12:25
Китай через санкції зменшив обсяги закупівлі вугілля у росії
Фото: afp.com
загальні закупівлі КНР в 2024 році склали 41% світової торгівлі вугіллям.

Пекін, який являється найбільшим покупцем вугілля в світі, того року зменшив закупівлі російського вугілля, але почав більше купляти в Австралії. 

Про це повідомляє агентція Reuters.

Закупівлі Китаю того року сягнули історичного максимуму - 547,2 мільйона тонн, це 41% світової торгівлі вугіллям, згідно з дослідженням LSEG.

В 2024 році імпорт із провідного постачальника Індонезії зріс на 8% і це нижче загального зростання імпорту вугілля, яке склало 14,4%.

росія залишилася другим за величиною постачальником вугілля для Китаю, але стала єдиним ключовим виробником, чиї поставки до Китаю скоротилися минулого року. 

Китайський імпорт і рф зменшився на 7% порівняно з рівнем 2023 року, до 93,86 мільйона тонн, на тлі санкцій, відновлені імпортні мита Китаю та експортні збори, які кремль ввів протягом року.

А от австралійські експортери стали найбільшими вигодонабувачами рекордного імпорту і поставки з Австралії зросли на 59% порівняно з попереднім роком, до 83,24 мільйона тонн, що перевищивши рівень 2020 року - останнього повного року перед тим, як Китай ввів неофіційну заборону на імпорт австралійського вугілля.

В 2020 році Китай імпортував 77,51 мільйона тонн австралійського вугілля, а в 2021 і 2022 роках майже припинив ці закупівлі. Обмеження були скасовані в січні 2023 року через покращення відносин між Пекіном і Канберрою, це також відновило торгівлю ячменем і вином.

Імпорт вугілля з Монголії до Китаю зріс на 19%, до 82,82 мільйона тонн, завдяки покращенню інфраструктури на кордоні, але за обсягом постачань Монголія поступилася Австралії та опинилася на четвертому місці.

 
РосіяКитайвугілля

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