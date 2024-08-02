Китай дав обіцянку щодо застосування ядерної зброї – FT

Пекін представив проєкт договору про незастосування першим ядерної зброї.

Китай почав дипломатичний тиск на позиції США в ядерній сфері, стрімко зміцнюючи власний ядерний потенціал.

Про це повідомляє Financial Times.

Пекін, єдиний із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, який взяв на себе зобов'язання не застосовувати ядерну зброю першим, закликав у Женеві решту членів виконати це зобов'язання і засудив заходи Вашингтона щодо захисту своїх союзників.

Китай представив офіційну пропозицію, стверджуючи, що ядерна політика "не застосовувати першими" стає важливим міжнародним консенсусом і пріоритетом. Однак США та їхні союзники, а також аналітики вважають, що це спроба Пекіна приглушити критику Заходу з приводу нарощування китайських ядерних озброєнь.