Китай допомагає рф з озброєнням – The Telegraph

Країна постачає агресору гелікоптери, безпілотниеи, оптичні приціли і метали, які використовуються в оборонній промисловості.

Китай, незважаючи на свою "нейтральну" позицію щодо війни в Україні, продовжує допомогати рф.



Про це свідчить розслідування видання The Telegraph.

російські компанії, в тому числі підсанкційні, які займаються виробництвом ракетних пускових установок, бронетехніки і стратегічних бомбардувальників, отримали десятки тисяч поставок з Китаю у термін з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну до першого кварталу цього року.



"Це відбувається в той час, коли Китай, який наполягає на своєму нейтралітеті, намагається позиціонувати себе як ключового миротворчого посередника в переговорах, спрямованих на припинення конфлікту", – ідеться в розслідуванні.

Китайська компаня Shantou Honghu Plastics відправила до рф 1000 безпілотників за два місяці до війни, хоча при цьому позиціонує себе як оптовий продавець дитячих іграшок.

За даними видання, безпілотники були відправлені російській фірмі "Самсон", яка так само описує себе як оптовий продавець ігор та іграшок і, схоже, є фіктивною компанією, оскільки, згідно з державним реєстром компаній, її статутний капітал становить лише 10 000 рублів.



Через 4 дні після початку вторгнення рф в Україні інша китайська компанія Hems999 поставила рф два вертольоти, а виробник Tianjin Huarong Aviation з початку війни передав чотири вертольоти Airbus.

Всі вони були отримані російською фірмою "Уральський вертоліт", основним замовником якої є російська Національна гвардія, розгорнута в Україні і очолювана віктором золотовим, колишнім охоронцем путіна.



Крім того, китайські виробники відправили більш ніж 50 російським компаніям оптичні приціли з початку 2022 року до першого кварталу цього року. Минулого року імпорт цієї продукції майже подвоївся до $2,5 млн порівняно з попереднім роком.



Згідно з дослідженням Molfar, експорт турбореактивних двигунів і радіолокаційних систем навігації ракетз Китаю до рф відбувається через Індію і Коста-Ріку, щоб обійти введені санкції.

Водночас різко зріс російський імпорт сировини і компонентів, необхідних для виробництва озброєнь.