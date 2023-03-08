Матеріали:
Теми:

Китай досліджує помилки росії в Україні – Reuters

08 березня 2023, 13:45
Китай досліджує помилки росії в Україні – Reuters
Фото: з вільного доступу
Пекін ретельно вивчає вплив американської зброї та технологій. Зокрема, аналізують, як протидіяти Javelin і Starlink.

Китайські дослідники досліджують помилки, яких росія припустилася у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Журналісти видання вивчили близько 100 статей у 20 китайських спеціалізованих виданнях з військової тематики, які присвячені війні рф проти України. Зазначається, що всі доступні матеріали про війну вивчають сотні дослідників з мережі університетів, пов'язаних з Народно-визвольною армією, державних виробників зброї та аналітичних центрів військової розвідки.

Крім того, автори Reuters підкреслюють, що поки китайські чиновники уникають критики росії, дослідники більш відверті у своїх висновках. Багато з китайських статей присвячені помилкам окупаційних військ. Серед яких застаріла тактика, відсутність єдиного командування, недостатнє втручання у засоби зв'язку України.

Також китайські дослідники занепокоєні роллю супутникової мережі Starlink компанії Ілона Маска, яка забезпечує зв'язок українських військових. За даними аналітиків, Китай хоче розробити подібну мережу, аби знайти способи вивести з ладу Starlink.

Китайські експерти вважають, що Пекін повинен збільшити інвестиції у бойові безпілотники. Наразі такі дрони Китай тестує у небі над Тайванем.

Велику увагу у Китаї також приділяють вивченням американської зброї, зокрема HIMARS, а також ракет Stinger і Javelin, які завдали серйозних збитків російським танкам, бронетехніці та військовим кораблям.

Варто зазначити, що китайські аналітики досліджують диверсійні операції спецпризначенців на території рф, використання Telegram для цивільної розвідки та інформаційну війну.

КитайАналітикавійна в Українізброя з СШАаналіз

Останні матеріали

США ще не готові до епохи конфлікту
Політика
США ще не готові до епохи конфлікту "великих держав". Але посилено готуються до нього – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 березня 2023, 12:20
За підривом Північних потоків стоїть
Політика
За підривом Північних потоків стоїть "проукраїнська група"? Як New York Times на користь росії намагається вбити клін між Україною та Заходом
08 березня 2023, 08:30
ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Політика
ЗСУ збільшують кількість вильотів. А на Донбасі бездоріжжя, багнюка та можливі прориви росіян – Том Купер
Переклад iPress – 07 березня 2023, 17:25
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Політика
Відверта брехня генерала гєрасімова, лоботомія та покарання. гєрасімов придатний лише для того, щоб постати перед судом – The Economist
Переклад iPress – 07 березня 2023, 14:04
Крах росії. Місце в першому ряду на деколонізацію російської
Політика
Крах росії. Місце в першому ряду на деколонізацію російської "культури" – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 березня 2023, 10:50
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Політика
Битва за Бахмут. Наближається фінал? – Мік Раян
Переклад iPress – 06 березня 2023, 16:17
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Політика
Перенесіть війну в росію. Поразка рф має статися на її теренах – експосадовці Пентагону
Переклад iPress – 06 березня 2023, 13:26
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Політика
Кінець битви за Бахмут. Перемога за тим, хто зберіг свої війська та якнайбільше виснажив супротивника – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 березня 2023, 10:16
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється