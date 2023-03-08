Китай досліджує помилки росії в Україні – Reuters

Пекін ретельно вивчає вплив американської зброї та технологій. Зокрема, аналізують, як протидіяти Javelin і Starlink.

Китайські дослідники досліджують помилки, яких росія припустилася у війні проти України.

Про це повідомляє Reuters.

Журналісти видання вивчили близько 100 статей у 20 китайських спеціалізованих виданнях з військової тематики, які присвячені війні рф проти України. Зазначається, що всі доступні матеріали про війну вивчають сотні дослідників з мережі університетів, пов'язаних з Народно-визвольною армією, державних виробників зброї та аналітичних центрів військової розвідки.



Крім того, автори Reuters підкреслюють, що поки китайські чиновники уникають критики росії, дослідники більш відверті у своїх висновках. Багато з китайських статей присвячені помилкам окупаційних військ. Серед яких застаріла тактика, відсутність єдиного командування, недостатнє втручання у засоби зв'язку України.

Також китайські дослідники занепокоєні роллю супутникової мережі Starlink компанії Ілона Маска, яка забезпечує зв'язок українських військових. За даними аналітиків, Китай хоче розробити подібну мережу, аби знайти способи вивести з ладу Starlink.

Китайські експерти вважають, що Пекін повинен збільшити інвестиції у бойові безпілотники. Наразі такі дрони Китай тестує у небі над Тайванем.

Велику увагу у Китаї також приділяють вивченням американської зброї, зокрема HIMARS, а також ракет Stinger і Javelin, які завдали серйозних збитків російським танкам, бронетехніці та військовим кораблям.

Варто зазначити, що китайські аналітики досліджують диверсійні операції спецпризначенців на території рф, використання Telegram для цивільної розвідки та інформаційну війну.