Китай готує флот поромів для вторгнення на Тайвань – The Telegraph

Як йдеться у матеріалі The Telegraph, китайський ВМФ вже має найбільший у світі надводний флот, а також побудував десятки кораблів подвійного призначення, здатних діяти як у мирний, так і у воєнний час.

Китай готує флот поромів і цивільних суден для вторгнення на Тайвань, таким чином посилюючи тиск на острівну державу.

Про це пише The Telegraph.

Журналісти зазначили, що, хоча народно-визвольній армії Китаю не вистачає десантних кораблів, необхідних для здійснення вторгнення, вона може заповнити цю прогалину за допомогою цивільних суден, включаючи десятки гігантських поромів, кожен з яких може перевозити сотні одиниць бронетехніки.

"Амфібійні десанти під вогнем є одними з найскладніших військових маневрів", — сказав директор проєкту Стенфордського університету SeaLight Рей Пауелл, який займається дослідженням діяльності в сірій зоні Південно-Китайського моря.

За його словами, цивільні пороми "зазвичай є поганим вибором для такої місії", але вони можуть бути використані для масового транспортування військ через Тайванську протоку після того, як буде знищена її берегова оборона, або для того, щоб придушити військових острова "величезною масою".

Китайський ВМФ вже має найбільший у світі надводний флот, а також побудував десятки кораблів подвійного призначення, здатних діяти як у мирний, так і у воєнний час.

Том Шугарт, аналітик аналітичного центру Center for a New American Security, підрахував у 2022 році, що цивільні судна Китаю можуть різко збільшити тоннаж військових матеріалів, які можуть перевозитись існуючими військовими десантними кораблями, що дасть їм змогу перевозити близько 300 000 військовослужбовців та їхню техніку через Тайванську протоку приблизно за 10 днів.

Хоча ідея переобладнання пасажирських поромів для використання в зоні конфлікту може здатися незвичною, вона відображає ступінь зв'язку приватного сектору Китаю з правлячою комуністичною партією і військовою політикою уряду в Пекіні. Це також значно ускладнює планування оборони, кажуть аналітики.

"Цивільні пороми є частиною ширшої китайської концепції військово-цивільного злиття, в якій цивільні активи і можливості є невід'ємною частиною загальнонаціональних зусиль з національної безпеки. Включення цих активів є значним ускладнюючим фактором для тих, хто повинен думати про те, як відповісти на виклик, пов'язаний з їх використанням", — сказав Алессіо Паталано, професор війни і стратегії в Східній Азії на факультеті військових досліджень Королівського коледжу Лондона.

Він наголосив, що, попри те, що важко сказати, чи є пересування пасажирських поромів частиною підготовки до війни, немає нічого прихованого в нарощуванні китайського військового потенціалу.