Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Китай готує флот поромів для вторгнення на Тайвань – The Telegraph

27 травня 2024, 18:46
Китай готує флот поромів для вторгнення на Тайвань – The Telegraph
Фото: з вільного доступу
Як йдеться у матеріалі The Telegraph, китайський ВМФ вже має найбільший у світі надводний флот, а також побудував десятки кораблів подвійного призначення, здатних діяти як у мирний, так і у воєнний час.

Китай готує флот поромів і цивільних суден для вторгнення на Тайвань, таким чином посилюючи тиск на острівну державу.

Про це пише The Telegraph.

Журналісти зазначили, що, хоча народно-визвольній армії Китаю не вистачає десантних кораблів, необхідних для здійснення вторгнення, вона може заповнити цю прогалину за допомогою цивільних суден, включаючи десятки гігантських поромів, кожен з яких може перевозити сотні одиниць бронетехніки.

"Амфібійні десанти під вогнем є одними з найскладніших військових маневрів", — сказав директор проєкту Стенфордського університету SeaLight Рей Пауелл, який займається дослідженням діяльності в сірій зоні Південно-Китайського моря.

За його словами, цивільні пороми "зазвичай є поганим вибором для такої місії", але вони можуть бути використані для масового транспортування військ через Тайванську протоку після того, як буде знищена її берегова оборона, або для того, щоб придушити військових острова "величезною масою".

Китайський ВМФ вже має найбільший у світі надводний флот, а також побудував десятки кораблів подвійного призначення, здатних діяти як у мирний, так і у воєнний час.

Том Шугарт, аналітик аналітичного центру Center for a New American Security, підрахував у 2022 році, що цивільні судна Китаю можуть різко збільшити тоннаж військових матеріалів, які можуть перевозитись існуючими військовими десантними кораблями, що дасть їм змогу перевозити близько 300 000 військовослужбовців та їхню техніку через Тайванську протоку приблизно за 10 днів.

Хоча ідея переобладнання пасажирських поромів для використання в зоні конфлікту може здатися незвичною, вона відображає ступінь зв'язку приватного сектору Китаю з правлячою комуністичною партією і військовою політикою уряду в Пекіні. Це також значно ускладнює планування оборони, кажуть аналітики.

"Цивільні пороми є частиною ширшої китайської концепції військово-цивільного злиття, в якій цивільні активи і можливості є невід'ємною частиною загальнонаціональних зусиль з національної безпеки. Включення цих активів є значним ускладнюючим фактором для тих, хто повинен думати про те, як відповісти на виклик, пов'язаний з їх використанням", — сказав Алессіо Паталано, професор війни і стратегії в Східній Азії на факультеті військових досліджень Королівського коледжу Лондона.

Він наголосив, що, попри те, що важко сказати, чи є пересування пасажирських поромів частиною підготовки до війни, немає нічого прихованого в нарощуванні китайського військового потенціалу.

КитайфлотТайвань

Останні матеріали

Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Політика
Лондонська нерухомість путіна на мільйони фунтів. Нове джерело фінансування України – The Telegraph
Переклад iPress – 27 травня 2024, 15:09
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна перетнула відразу дві червоні лінії росіян. Це – послання до США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 травня 2024, 11:36
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні: ігноруючи ядерні заяви путіна. Москва розтринькує свої військові резерви на імітацію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 травня 2024, 09:12
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Політика
путін має програти в Україні. Занепокоєння Заходу зачекають – Пітер Дікенсон
Переклад iPress – 24 травня 2024, 15:05
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Політика
Червоний прапор для російського генштабу. Півтори доби механізованих штурмів з боку росії та одна погана новина для Повітряних сил України – Том Купер
Переклад iPress – 24 травня 2024, 12:23
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Політика
Доля України в руках Байдена. Чи не зробить він знову неправильний вибір? – Джонатан Світ і Марк Тот
Переклад iPress – 24 травня 2024, 08:25
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Політика
нова російська імперія путіна – це кошмарно кривавий фарс. Як і наступ до Дня перемоги – Девід Екс
Переклад iPress – 23 травня 2024, 15:46
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Політика
Теорія перемоги для України. Захід має позбавитися страху перед росією – Foreign Affairs
Переклад iPress – 23 травня 2024, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється