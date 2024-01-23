Китай готує пакет порятунку фондового ринку на $278 млрд – Bloomberg

Китай розглядає офшорні гроші для стабілізаційного фонду: деякі рішення можуть бути прийняті вже цього тижня.

Про це повідомляє Bloomberg.

Уряд Китаю зважує рішення щодо пакету заходів для стабілізації падаючого фондового ринку після того, як попередні спроби відновити довіру інвесторів не мали успіху і спонукали прем'єр-міністра Лі Цяна закликати до "силових" кроків.

Bloomberg пише, що посадовці намагаються мобілізувати близько 278 мільярдів доларів, в основному з офшорних рахунків китайських держкомпаній, як частину стабілізаційного фонду для купівлі акцій через Гонконзьку біржу.

Китайська влада виділила вже 300 млрд юанів з місцевих фондів для інвестування в офшорні акції державну компанію China Securities Finance чи суверенний фонд Central Huijin Investment.

За словами анонімних джерел агенства, китайські посадовці розглядають інші варіанти, про них можуть оголосити цього тижня.

"Обговорення пакету заходів підкреслюють підвищене відчуття терміновості серед китайської влади, яка прагне зупинити розпродаж, що призвів до падіння базового індексу CSI 300 до п'ятирічного мінімуму цього тижня. Заспокоєння інвесторів, багато з яких постраждали від затяжного спаду на ринку нерухомості, також розглядається як ключ до підтримки соціальної стабільності", - пишуть журналісти.

Створення стабілізаційного фонду за підтримки держави обговорюється з жовтня. Проте деякі інвестори висловлюють сумніви щодо його ефективності, адже попередні зусилля Пекіна з порятунку економіки не завжди спрацьовували.

Криза нерухомості в Китаї, пригнічені споживчі настрої, різке скорочення іноземних інвестицій і зниження довіри серед місцевого бізнесу після багатьох років нестабільної політики чинять тиск як на економіку, так і на ринки.

"Потенційний пакет підтримки має зупинити падіння в короткостроковій перспективі і стабілізувати ринки до Нового року за місячним календарем, але сама по собі державна купівля історично мала обмежений успіх у зміні ринкових настроїв, якщо не супроводжувалася подальшими заходами", - сказав аналітик стратег Bloomberg Intelligence Марвін Чен.