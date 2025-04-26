Китай готується до затяжної економічної боротьби через тарифи Трампа — The Guardian

Деякі аналітики припускають, що Пекін готується до тривалого торговельного протистояння з Трампом.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін оголосив про план протидії економічним проблемам своєї країни та впливу торговельної війни з США.

Про це повідомляє The Guardian.

Політбюро Центрального комітету Комуністичної партії Китаю у п'ятницю, 25 квітня провело засідання для обговорення стану китайської економіки, яка після пандемії коронавірусу бореться з труднощами, викликаними кризою у сфері нерухомості, безробіттям серед молоді й тарифами американського президента Дональда Трампа.

У звіті про зустріч, опублікованому державними ЗМІ Пекіна, йдеться про те, що економіка Китаю продемонструвала “позитивну тенденцію” зі зростанням соціальної довіри у 2025 році, але “вплив зовнішніх потрясінь посилився”.

"Ми повинні активізувати мислення про кінцеві результати, повністю підготувати плани на випадок надзвичайних ситуацій і провести серйозну роботу в економічній сфері", - йдеться в повідомленні.

На тлі тарифів Трампа у повідомленнях після засідання політбюро також вказано, що Пекін “працюватиме з міжнародним співтовариством, щоб активно підтримувати багатосторонність і виступати проти односторонніх практик залякування”.

Під час засідання було запропоновано низку заходів, спрямованих на підтримку економіки й захист людей і бізнесу від впливу тарифів Трампа, зокрема, збільшення виплат по безробіттю. Також було обіцяно збільшити доходи, розвивати сферу послуг та стимулювати споживання.

"Ми повинні вжити низку заходів, щоб допомогти підприємствам, які перебувають у скрутному становищі. Ми повинні посилити фінансову підтримку. Ми повинні прискорити інтеграцію внутрішньої та зовнішньої торгівлі", - йдеться в повідомленнях ЗМІ Китаю.

На думку аналітика Atlantic Council Вень-Ті Суна, такі рішення політбюро свідчать про те, що Пекін “чітко розглядає міжнародне макроекономічне середовище як вороже” і готовий взяти на себе високу внутрішню інфляцію, щоб “витримати” тарифи.

"[Це] натякає на те, що Китай копатиме окопи й готується до тривалої торговельної боротьби з Трампом", - припустив Вень-Ті Сун.

Пекін “подвоює зусилля зі стимулювання внутрішнього попиту” та посилює фіскальні стимули, оскільки ситуація на міжнародному ринку не демонструє ознак значного поліпшення, додав аналітик.

Засідання політбюро відбулося на тлі повідомлень про скасування Китаєм мит на деякі американські товари. У Білому домі також розглядають можливість скоротити мита на деякий китайський імпорт.

Торговельна війна вдарила по економіці США та Китаю, і звільнення від тарифів, ймовірно, є ознакою того, що сторони намагаються полегшити ситуацію. Але публічно уряди двох країн дають різні оцінки стану переговорів про припинення торговельної війни. Трамп нещодавно знову заявив, що Сі телефонував йому для обговорення тарифів — Пекін, однак, заперечує будь-які контакти між двома країнами.