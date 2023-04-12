Китай готується почати війну – МЗС Тайваню

У Міністерстві закордонних справ Тайваню вважають, що військові навчання КНР свідчать про підготовку до війни.

Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У заявив, що Китай, імовірно, готується до початку війни.

Про це повідомило CNN.

"Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику. Схоже, вони намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню. Тайванський уряд розглядає китайську військову загрозу як щось, що не може бути прийняте, і ми це засуджуємо", – заявив очільник зовнішньополітичного відомства острівної держави..

Джозеф У додав, що Китай "двічі подумає", перш ніж застосовувати силу проти Тайваню.

"І неважливо, чи це буде 2025 рік, чи 2027 рік, чи навіть пізніше, Тайваню просто необхідно підготуватися", – підкреслив чиновник.

CNN наголошує, що Джозеф У зробив цю заяву наступного дня після того, як Китай зімітував "спільні високоточні удари" по Тайваню під час військових навчань навколо острова.

Це був перший випадок, коли китайські Військово-морські сили змоделювали удари бойових літаків по Тайваню.