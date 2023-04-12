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Китай готується почати війну – МЗС Тайваню

12 квітня 2023, 14:07
Китай готується почати війну – МЗС Тайваню
У Міністерстві закордонних справ Тайваню вважають, що військові навчання КНР свідчать про підготовку до війни.
Міністр закордонних справ Тайваню Джозеф У заявив, що Китай, імовірно, готується до початку війни.

Про це повідомило CNN.

"Подивіться на військові навчання, а також на їхню риторику. Схоже, вони намагаються підготуватися до початку війни проти Тайваню. Тайванський уряд розглядає китайську військову загрозу як щось, що не може бути прийняте, і ми це засуджуємо", – заявив очільник зовнішньополітичного відомства острівної держави..

Джозеф У додав, що Китай "двічі подумає", перш ніж застосовувати силу проти Тайваню.

"І неважливо, чи це буде 2025 рік, чи 2027 рік, чи навіть пізніше, Тайваню просто необхідно підготуватися",  підкреслив чиновник.

CNN наголошує, що Джозеф У зробив цю заяву наступного дня після того, як Китай зімітував "спільні високоточні удари" по Тайваню під час військових навчань навколо острова.

Це був перший випадок, коли китайські Військово-морські сили змоделювали удари бойових літаків по Тайваню.

КитайвійнаТайвань

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