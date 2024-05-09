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Китай готується укласти велику угоду з Угорщиною

09 травня 2024, 17:13
Китай готується укласти велику угоду з Угорщиною
Китай та Угорщина можуть підписати угоду про масштабний інфраструктурний проєкт.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що в межах візиту президента КНР Сі Цзіньпіня планується укласти велику угоду про інфраструктуру в межах проєкту "Один пояс один шлях".

Про це повідомляє Reuters.

Очікується, що Угорщина і Китай, які відзначають 75-й рік встановлення дипломатичних відносин, підпишуть від 16 до 18 нових угод про співпрацю, однією з яких може стати масштабний інфраструктурний проєкт в межах величезного китайського проєкту "Пояс і шлях".

Також ЗМІ повідомили, що Сі і Орбан можуть відвідати місто Печ, що на півдні Угорщини, щоб оголосити, що китайська компанія Great Wall Motor збирається побудувати там завод і виробляти електромобілі.

Нагадаємо, що китайський лідер Сі Цзіньпін 9 травня прибув до Угорщини в межах європейського турне.  

КитайУгорщинавійна в Україніросія окупанти

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