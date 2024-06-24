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Китай хоче створити багатомільярдний фонд для порятунку фінкомпаній

24 червня 2024, 16:35
Китай хоче створити багатомільярдний фонд для порятунку фінкомпаній
Фото: з вільного доступу
Фонд матиме понад 100 мільярдів юанів (13,77 млрд дол) капіталу.
Уряд Китаю планує створити фонд допомоги на суму майже 14 мільярдів доларів для порятунку проблемних фінансових установ, щоб уникнути фінансової кризи, спровокованої спадом на ринку нерухомості.
 
Про це повідомляє Nikkei Asia.
 
Повідомляється, що завтра, 25 червня, відбудеться засідання Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників, де буде обговорюватись законопроєкт про створення фонду.
 
Фонд в основному збиратиме кошти від фінансових підприємств, таких як банки та компанії, що надають платіжні послуги.
 
Завдяки участі фінансових установ китайський уряд розраховує зменшити навантаження на державний бюджет та водночас зміцнити систему соціального захисту.
 
Передбачається, що в кінцевому підсумку фонд матиме понад 100 мільярдів юанів (13,77 млрд дол) капіталу.
 
У разі надзвичайної ситуації Народний банк Китаю може також за допомогою низькопроцентних кредитів збільшити розмір фонду.
 
В повідомленні зазначають, що прийняти даний законопроєкт планують до кінця 2024.

 

фінансовий ринокКитайвійна в Україніросія окупанти

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