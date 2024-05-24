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Китай і Бразилія просувають альтернативу Саміту миру – МЗС КНР

24 травня 2024, 16:47
Китай і Бразилія просувають альтернативу Саміту миру – МЗС КНР
Колаж "Сегодня"
Країни пропонують провести міжнародної мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін для обговорення пропозицій щодо деескалації війни між Україною і росією.

Про це повідомило МЗС Китаю після зустрічі у Пекіні між міністром закордонних справ Китаю Ван Ї і головним радником із закордонних справ президента Бразилії Селсо Аморімом.

В документі були сформульовані 6 пунктів, виконання яких, на думку керівників Китаю і Бразилії, дозволить вирішити "українську кризу" - так називають розв’язану росією повномасштабну війну проти народу України в цих країнах.

В спільній заяві підкреслюється, що таку мирну конференцію треба організувати так, щоб її визнали як рф, так і Україна.

"Китай і Бразилія підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, визнану як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням усіх мирних планів", - написано в заяві.

Бразилія і Китай також закликають до розширення гуманітарної допомоги, уникнення нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти та засуджують потенційне використання зброї масового знищення у війні.

В Швейцарії визначилися із датою проведення Саміту миру - захід відбудеться 15 і 16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.

 

КитайбразиліяальтернативаСаміту миру

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