Китай і Бразилія просувають альтернативу Саміту миру – МЗС КНР

Країни пропонують провести міжнародної мирної конференції за рівноправної участі всіх сторін для обговорення пропозицій щодо деескалації війни між Україною і росією.

Про це повідомило МЗС Китаю після зустрічі у Пекіні між міністром закордонних справ Китаю Ван Ї і головним радником із закордонних справ президента Бразилії Селсо Аморімом.

В документі були сформульовані 6 пунктів, виконання яких, на думку керівників Китаю і Бразилії, дозволить вирішити "українську кризу" - так називають розв’язану росією повномасштабну війну проти народу України в цих країнах.

В спільній заяві підкреслюється, що таку мирну конференцію треба організувати так, щоб її визнали як рф, так і Україна.

"Китай і Бразилія підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, визнану як Росією, так і Україною, з рівноправною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням усіх мирних планів", - написано в заяві.

Бразилія і Китай також закликають до розширення гуманітарної допомоги, уникнення нападів на цивільних осіб або цивільні об’єкти та засуджують потенційне використання зброї масового знищення у війні.

В Швейцарії визначилися із датою проведення Саміту миру - захід відбудеться 15 і 16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден, поблизу міста Люцерн.