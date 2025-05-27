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Китай і Гонконг відповідальні за 80% обхідних шляхів санкцій проти росії

27 травня 2025, 14:29
Китай і Гонконг відповідальні за 80% обхідних шляхів санкцій проти росії
Фото: EPA/UPG
Також участь в поставках підсанкційних товарів беруть Казахстан, ОАЕ і Туреччина.

КНР і Гонконгом відповідальні за 80% обхідних шляхів, однак вони заперечують свою причетність. 

Інформація була отримана з внутрішнього звіту МЗС Німеччини, підготовленому за підсумками засідання Ради ЄС із закордонних справ, повідомляє Tagesschau.

"Конфіденційний документ Міністерства закордонних справ Німеччини розкриває, яких результатів досягли санкції проти росії та де залишаються труднощі. Одна проблема – Китай, інша – США", - пише відомство.

В звіті також написано, що введені санкції суттєво вплинули на російську економіку, а Євросоюз досяг успіхів у обмеженні експорту товарів військового призначення через Вірменію, Сербію, Узбекистан та Індію. 

Однак проблеми зберігаються з Казахстаном, ОАЕ та Туреччиною, які не надають повних даних про зупинення експорту.

Ще 20 травня під час засідання Ради Євросоюзу уповноважений ЄС із санкцій Девід О’Салліван підкреслив, що Китай, включно з Гонконгом, відповідає за 80% обхідних шляхів і заперечує свою причетність. При цьому, участь компаній із ЄС також послаблює позицію Єврокомісії в переговорах із третіми країнами.

В Документі йдеться і про успіхи Євросоюзу у боротьбі з "тіньовим флотом" росії. 

Під час засідання О’Салліван закликав до рішучих дій проти портів у Туреччині, Індії та Малайзії, які обслуговують ці судна.

Також сьогодні стало відомо, що США призупинили обмін інформацією з ЄС про обхід санкцій росією.

 

РосіяКитайсанкції

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