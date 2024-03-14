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ПОЛІТИКА

Китай і НАТО провели діалог військового штабу з питань політики безпеки

14 березня 2024, 11:06
Китай і НАТО провели діалог військового штабу з питань політики безпеки
Фото: з вільних джерел
Обговорювалася, зокрема, війна рф проти України.

У середу, 13 березня, Китай і НАТО провели восьмий діалог із питань політики безпеки, заявило китайське Міноборони.

Про це повідомляє Reuters.

Обидві сторони обмінялися думками з питань оборони між Пекіном та Альянсом, а також щодо міжнародної та регіональної ситуацій.

У НАТО заявили, що зустріч охоплювала глобальну і регіональну безпеку, "з акцентом на незаконне вторгнення росії в Україну, морську безпеку і питання, що становлять спільне занепокоєння".

Обидві сторони погодилися з "цінністю продовження взаємодії", йдеться в заяві НАТО.

Минулого року Альянс заявив, що хоча Китай не є "противником", він кидає виклик інтересам, безпеці та цінностям членів НАТО своїми "амбіціями і політикою примусу".

Пекін відповів на ці звинувачення, заявивши, що НАТО спотворює позицію і політику Китаю, а китайські державні ЗМІ назвали Альянс "серйозним" викликом глобальному миру і стабільності.

Діалог відбувся через тиждень після того, як Швеція приєдналася до НАТО, залишивши давню політику позаблоковості заради більшої безпеки на тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну в 2022 році.

Останній діалог з питань політики безпеки Китай і НАТО проводили в лютому минулого року в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

З початку повномасштабної війни рф проти України, Китай і росія розширили економічну співпрацю та дипломатичні контакти, а стратегічне партнерство двох країн лише зміцнилося. Пекін не засудив вторгнення рф, хоча в офіційних повідомленнях заявляє, що необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн.

КитайНАТОвійна в Україні

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