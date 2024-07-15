Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Китай і рф розпочали спільні військові навчання одразу після звинувачень НАТО – AP

15 липня 2024, 20:35
Китай і рф розпочали спільні військові навчання одразу після звинувачень НАТО – AP
Фото: з вільного доступу
У заяві міністерства оборони Китаю йдеться про те, що сили обох сторін нещодавно патрулювали західну та північну частини Тихого океану.
Військово-морські сили Китаю та росії розпочали спільні навчання у військовому порту на півдні Китаю.
 
Про це повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа за кілька днів після того, як союзники по НАТО назвали Пекін "вирішальним чинником, який сприяє" війні в Україні, пише Associated Press.
 
У заяві міністерства оборони Китаю йдеться про те, що сили обох сторін нещодавно патрулювали західну та північну частини Тихого океану, тому ця операція не мала нічого спільного з міжнародною і регіональною ситуацією та не була спрямована проти будь-якої третьої сторони. 
 
"Навчання, які розпочалися в неділю в провінції Гуандун і, як очікується, триватимуть до середини липня, мають на меті продемонструвати можливості військово-морських сил у протидії загрозам безпеці і збереженні миру, а також стабільності на глобальному і регіональному рівнях", - повідомила в суботу державна телерадіокомпанія CCTV та додала, що вони міститимуть в собі протиракетні навчання, морські удари і протиповітряну оборону.
 
Водночас агентство Сіньхуа заявило, що військово-морські сили Китаю та росії після церемонії відкриття навчань у місті Чжаньцзян провели підготовку з моделювання військових дій на карті і тактичної координації. Зазначається, що такі навчання відбулися після нещодавнього загострення напруженості у відносинах між Китаєм і союзниками по НАТО минулого тижня.
 
У виданні нагадали, що в підсумковому комюніке, яке схвалили 32 країни-члени НАТО на саміті у Вашингтоні, йдеться про те, що Китай стає центром уваги військового альянсу, а Пекін назвали "вирішальним чинником", який сприяє війні рф проти України. 
 
"Європейські та північноамериканські члени Альянсу та їхні партнери в Індо-Тихоокеанському регіоні дедалі більше відчувають спільні загрози безпеці з боку росії та її азійських прихильників, особливо Китаю. У відповідь Китай звинуватив НАТО в прагненні до безпеки за рахунок інших і закликав Альянс не приносити такий же "хаос" в Азію. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Китай має справедливу і об'єктивну позицію щодо війни в Україні", - додали у повідомленні. 

 

війна в Україніросія окупантиКитайнавчання військових

Останні матеріали

росія зловтішається зі стрілянини:
Політика
росія зловтішається зі стрілянини: "Трамп тримає в руках яйця Байдена" – Джулія Девіс
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:54
Синдром Мобуту. Як пробиваються
Технології
Синдром Мобуту. Як пробиваються "повітряні коридори" – Том Купер
Переклад iPress – 15 липня 2024, 23:21
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Політика
Постріл у Трампа. Чи означає це щось для війни росії проти України? – Філліпс О'Браейн
Переклад iPress – 15 липня 2024, 16:18
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Політика
Стрілець і потенційний диктатор. Насильство переслідує Трампа, який тішився насильством над іншими – The Atlantic
Переклад iPress – 15 липня 2024, 10:40
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Політика
І знов про синдром Мобуту. Як росіяни проникли у найзахищенішу ділянку українського неба – Том Купер
Переклад iPress – 14 липня 2024, 18:48
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Політика
Огляд війни. Торецьк: літня мрія путіна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 11:53
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Політика
Відсутність поганих новин? Українська сторона втричі завищує знищення російських літаків та гелікоптерів – Том Купер
Переклад iPress – 12 липня 2024, 08:43
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Політика
Експерименти Байдена. Як може розвиватися ситуація відтепер і до перемоги – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 липня 2024, 12:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється