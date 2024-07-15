Китай і рф розпочали спільні військові навчання одразу після звинувачень НАТО – AP

У заяві міністерства оборони Китаю йдеться про те, що сили обох сторін нещодавно патрулювали західну та північну частини Тихого океану.

Військово-морські сили Китаю та росії розпочали спільні навчання у військовому порту на півдні Китаю.

Про це повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа за кілька днів після того, як союзники по НАТО назвали Пекін "вирішальним чинником, який сприяє" війні в Україні, пише Associated Press.

У заяві міністерства оборони Китаю йдеться про те, що сили обох сторін нещодавно патрулювали західну та північну частини Тихого океану, тому ця операція не мала нічого спільного з міжнародною і регіональною ситуацією та не була спрямована проти будь-якої третьої сторони.

"Навчання, які розпочалися в неділю в провінції Гуандун і, як очікується, триватимуть до середини липня, мають на меті продемонструвати можливості військово-морських сил у протидії загрозам безпеці і збереженні миру, а також стабільності на глобальному і регіональному рівнях", - повідомила в суботу державна телерадіокомпанія CCTV та додала, що вони міститимуть в собі протиракетні навчання, морські удари і протиповітряну оборону.