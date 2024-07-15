Китай і рф розпочали спільні військові навчання одразу після звинувачень НАТО – AP
15 липня 2024, 20:35
Фото: з вільного доступу
У заяві міністерства оборони Китаю йдеться про те, що сили обох сторін нещодавно патрулювали західну та північну частини Тихого океану.
Військово-морські сили Китаю та росії розпочали спільні навчання у військовому порту на півдні Китаю.
Про це повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа за кілька днів після того, як союзники по НАТО назвали Пекін "вирішальним чинником, який сприяє" війні в Україні, пише Associated Press.
У заяві міністерства оборони Китаю йдеться про те, що сили обох сторін нещодавно патрулювали західну та північну частини Тихого океану, тому ця операція не мала нічого спільного з міжнародною і регіональною ситуацією та не була спрямована проти будь-якої третьої сторони.
"Навчання, які розпочалися в неділю в провінції Гуандун і, як очікується, триватимуть до середини липня, мають на меті продемонструвати можливості військово-морських сил у протидії загрозам безпеці і збереженні миру, а також стабільності на глобальному і регіональному рівнях", - повідомила в суботу державна телерадіокомпанія CCTV та додала, що вони міститимуть в собі протиракетні навчання, морські удари і протиповітряну оборону.
Водночас агентство Сіньхуа заявило, що військово-морські сили Китаю та росії після церемонії відкриття навчань у місті Чжаньцзян провели підготовку з моделювання військових дій на карті і тактичної координації. Зазначається, що такі навчання відбулися після нещодавнього загострення напруженості у відносинах між Китаєм і союзниками по НАТО минулого тижня.
У виданні нагадали, що в підсумковому комюніке, яке схвалили 32 країни-члени НАТО на саміті у Вашингтоні, йдеться про те, що Китай стає центром уваги військового альянсу, а Пекін назвали "вирішальним чинником", який сприяє війні рф проти України.
"Європейські та північноамериканські члени Альянсу та їхні партнери в Індо-Тихоокеанському регіоні дедалі більше відчувають спільні загрози безпеці з боку росії та її азійських прихильників, особливо Китаю. У відповідь Китай звинуватив НАТО в прагненні до безпеки за рахунок інших і закликав Альянс не приносити такий же "хаос" в Азію. Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Китай має справедливу і об'єктивну позицію щодо війни в Україні", - додали у повідомленні.