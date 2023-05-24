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Китай і росія готові твердо підтримувати один одного в "основних інтересах" – CNN

24 травня 2023, 17:23
Китай і росія готові твердо підтримувати один одного в
Джерело: glavcom
Китай також готовий працювати із Вірменією, білоруссю, Казахстаном і Киргизстаном, заявив Сі.

Пекін кидає москві економічний рятівний круг на тлі ізоляції та санкцій Заходу. Китай і Росія готові твердо підтримувати один одного в "основних інтересах". 

Про це заявив президент Китаю Сі Цзіньпін прем’єр-міністру росії Михайлу Мішустіну в середу, згідно з повідомленням китайської державної телекомпанії CCTV, передає CNN .

Автори видання наголошують, що цього року двостороння торгівля Китаю та рф досягне нового рекордного рівня в 200 мільярдів доларів. Таким "Пекін кидає москві економічний рятівний круг на тлі ізоляції та санкцій з боку Заходу".

За словами китайського лідера, обидві сторони повинні продовжувати вдосконалювати економічну, торговельну та інвестиційну співпрацю, також консолідувати та розширювати фундаментальну співпрацю в енергетиці. Також він додав, що обидві сторони посилять координацію на багатосторонніх форумах, включаючи ООН, Шанхайську організацію співробітництва, БРІК і G20.  

Він також заявив, що Китай готовий працювати з росією та іншими країнами Євразійського економічного союзу, а саме Вірменією, білоруссю, Казахстаном і Киргизстаном. Це робить для того, аби сприяти розбудові ініціативи "Один пояс - один шлях" і формуванню більш відкритого регіонального ринку.

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