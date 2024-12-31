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Китай і росія завжди рухаються "рука об руку" – Сі путіну

31 грудня 2024, 09:09
Китай і росія завжди рухаються
Глава КНР і далі підтримуватиме "тісні контакти" з путіним.

Китайський лідер Сі Цзіньпін обмінявся з президентом рф Володимиром путіним новорічними привітаннями. 

Лідера Китаю вважає, що країни рухаються "рука об руку", пише китайська державна урядова агенція Xinhua.

Китайське інфорагентство навело цитату Сі Цзіньпіна про те, що КНР і рф "завжди рухаються вперед рука об руку правильним шляхом відмови від альянсу, конфронтації та не націлювання на третю сторону".

Сі додав, що політична "взаємна довіра" та стратегічна координація між їхніми країнами "постійно йдуть на вищий рівень під стратегічним керівництвом двох лідерів".

За його словами, китайська та російська сторони "підтримують одна одну як голови механізму БРІКС і Шанхайської організації співробітництва, вносячи значний внесок у солідарність і співпрацю між країнами Глобального Півдня".

"Загальний напрямок" співробітництва між країнами з метою "продовження консолідації і поглиблення китайсько-російських зв’язків, які відрізняються постійною добросусідською дружбою, всебічною стратегічною координацією та взаємовигідністю", - сказав лідер КНР.
Він також заявив про готовність підтримувати "тісні контакти" з путіним.

 

РосіяВолодимир ПутінКитайСі Цзіньпін

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