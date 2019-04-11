Китай і США досягли консенсусу щодо "основних торгових питань" - CNBC
Китайська влада досягла консенсусу з основних торговельних питань зі Сполученими Штатами, повідомляє "Економічна Правда".
Віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе і міністр фінансів США Стівен Мнучін, а також представник Вашингтона на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер провели телефонну розмову, в ході якої "серйозно і конструктивно" обговорювалися основні питання, необхідні для досягнення торгової угоди між двома державами.
Крім того, зазначає телекомпанія, сторони обговорили графік проведення майбутніх консультацій.
У свою чергу офіс Лайтхайзера в письмовій заяві зазначив, що США і Китай "досягли прогресу з конкретних питань" і "близькі до остаточного доопрацювання ряду положень [торгової] угоди".
"Обговорення продовжаться на рівні заступників, і керівники [делегацій] найближчого часу знову проведуть телефонні переговори", - вказується в заяві.
У заяві не йдеться про досягнення консенсусу з основних торговельних питань.
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