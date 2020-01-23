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Китай ізолював 11-мільйонне місто Ухань, аби не допустити поширення смертельного коронавірусу

Влада вимагає від місцевих жителів, щоб вони носили маски в громадських місцях, а працівники – на роботі
Китай закриває на карантин місто Ухань, в якому проживає 11 мільйонів людей, аби не допустити поширення смертельного коронавірусу, жертвами якого стали вже 17 людей. У місті не працюють вокзали, аеропорт, громадський транспорт та кінотеатри. Саме у ньому вперше зафіксували хворобу.
Китай ізолював 11-мільйонне місто Ухань, аби не допустити поширення смертельного коронавірусу Фото: wordpress.com

Про це повідомляє AP,передає "Громадське".

Залізничний вокзал міста охороняють правоохоронці та воєнізовані формування. Там з 10 ранку повністю перекрили вхід. Покинути місто можуть лише пасажири, які купили квитки на останні потяги.

AP повідомляє, що вулиці, торгові центри, ресторани та інші громадські міста Уханя майже пусті. В соціальних мережах люди зазначають, що кінотеатри також скасовують покази фільмів і жаліються, що в місті подорожчали продукти, а в магазинах пусті полиці та довгі черги.

За даними ВООЗ, карантин для 11-мільйонного міста відбувається вперше. Раніше таку тактику не використовували, аби запобігти поширенню вірусу.

Влада вимагає від місцевих жителів, щоб вони носили маски в громадських місцях, а працівники – на роботі.

Державні ЗМІ Китаю також повідомляють, що до аналогічних заходів вдалася влада найближчих від Уханя міст. Там закрили розважальні заклади і попросили людей не виходити на вулиці.

Нагадаємо, що влада китайського міста Ухань оголосила, що рух громадського транспорту в місті тимчасово призупиняється, а жителів попросили не виїжджати за межі населеного пункту.

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23 01 2020 15:40
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