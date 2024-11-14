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ПОЛІТИКА

Китай купує нафту з Західної Африки, зменшуючи залежність від росії

14 листопада 2024, 18:59
Китай купує нафту з Західної Африки, зменшуючи залежність від росії
Закупівля КНР африканської нафти відбувається на тлі невизначеності щодо політики адміністрації Трампа.

Приватний китайський нафтопереробник придбав партію західноафриканської нафти, що, за словами експертів, є нетиповою подією.

Про це пише Bloomberg.

Як повідомляється, китайська Landbridge Petrochemical Co. закупила 2 млн барелів, включаючи сорт Mostarda, для постачань в січні. Раніше такі покупці віддавали перевагу російській нафті марки ESPO, а також іранській сировині. Серед причин цього - коротші маршрути доставки та невелика ціна. 

Закупівля КНР африканської нафти відбувається на тлі невизначеності щодо політики адміністрації Трампа до виконання санкцій США проти іранської сировини. Фахівці припускають, що при президенстві Дональда Трампа Тегеран може стикнутись із більш суворими обмеженнями. 

Що стосується рф, то поки що ситуація для неї не є критичною. Втім, подальша відмова КНР від російської нафти може стати справжньою катастрофою для москви, бюджет якої багато в чому залежить від нафтових доходів.

Нафтогазова галузь рф ризикує опинитись під загрозою після інавгурації Трампа, адже нова адміністрація може змусити Європу більш активно шукати заміну російському викопному паливу. 

США зацікавлені в тому, щоб Європа продовжувала уникати російського викопного палива, оскільки американська нафтогазова промисловість є одним з ключових бенефіціарів цього кроку.

Китайнафта

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