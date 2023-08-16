Китай купує найбільше іранської нафти за останні десять років – Bloomberg

Закупівлі іранської нафти, як правило, не включаються в митні дані Китаю, тому галузь часто орієнтується на аналітичні компанії.

Потоки санкційної іранської нафти до Китаю перебувають на найвищому рівні щонайменше за останні десять років, оскільки зростання світових цін робить дешевшу нафту більш привабливою.

Про це пише Bloomberg, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler.

Цього року Іран нарощує експорт нафти, стаючи все більш впевненим у своїй геополітичній позиції, більша частина поставок спрямовується до Китаю. Послаблення контролю Пекіна за імпортом бітумної суміші, під яку іноді маскують іранську нафту, також прискорює проходження вантажів через митницю.

За оцінками Kpler, найбільший у світі імпортер нафти цього місяця буде отримувати з Ірану близько 1,5 мільйона барелів на день, порівняно з середнім показником у 917 тисяч барелів на день за перші сім місяців року. Це буде найвищим показником за даними Kpler, які відстежуються з 2013 року.

Стрибок світових цін на нафту марки Brent приблизно на п'яту частину з кінця червня підвищує попит на нафту за зниженими цінами, значну частину якої купують незалежні нафтопереробні заводи, зосереджені в провінції Шаньдун. За словами трейдерів, два основні сорти іранської нафти наразі торгуються зі знижкою понад 10 доларів за барель відносно Brent, і вони значно дешевші за російські марки.

"Чим вищі фіксовані ціни, тим краще співвідношення ризику і винагороди для нафтопереробників Шаньдуна, які шукають іранську нафту", - сказав аналітик Kpler Хомаюн Фалакшахі.

За його словами, нафта часто класифікується як така, що походить з Малайзії, а в урядових даних Китаю іноді може бути вказана як розбавлена бітумна суміш, якщо вона змішується з важчою венесуельською нафтою.

Незалежні нафтопереробники часто маскують іранську нафту під таку сировину, як бітумна суміш, щоб уникнути використання своєї квоти на імпорт нафти.

У квітні уряд Китаю розпочав розслідування щодо імпорту такої сировини в провінцію Шаньдун, яка стримувала потоки важчої нафти з Ірану та Венесуели. Причини розслідування досі незрозумілі, але, за словами трейдерів, нещодавно воно було послаблене.

Тим часом Vortexa Ltd. - інша компанія, яка відстежує потоки нафти до Китаю, заявила, що цього місяця країна отримує близько мільйона барелів іранської нафти на день, порівняно з рекордними 1,3 мільйона барелів у грудні. Протилежні оцінки компаній, що відстежують танкери, можуть бути пов'язані з різними методами аналізу потоків.

Галузь покладається на дані таких компаній, як Kpler і Vortexa, оскільки закупівлі іранської нафти, як правило, не включаються в митні дані Китаю.