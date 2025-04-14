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Китай має хороші можливості, щоб витримати торгову війну Трампа – FT

14 квітня 2025, 09:09
Китай має хороші можливості, щоб витримати торгову війну Трампа – FT
США
Китай здатен переключити увагу на внутрішній споживчий попит та зменшити залежність від американського імпорту, розвиваючи власне виробництво

Президент США Дональд Трамп програє у торговельній війні проти Китаю.

Про це пише британська газета Financial Times.

"Якщо мета нової торгової війни Трампа з Китаєм полягає в тому, щоб змусити Пекін схилити коліно перед силою США, то результатом буде лише фрустрація та розчарування", – зазначають автори публікації.
 
На думку експертів, по-перше, у світі усвідомили ненадійність США під проводом Трампа. По-друге, зовнішня політика країни стала критично залежною від ринку державного боргу. Нарешті Китай продемонстрував готовність вести економічну війну на виснаження.
 
"Більшість країн тепер розуміють, що різні економічні доводи, які пропонують радники Трампа, є лише показухою. Поки Трамп при владі, на США не можна покластися, і жоден розсудливий лідер не приєднається до нього у хрестовому поході проти Китаю", – наводиться у статті перша причина.
 
У матеріалі наголошується, що Китай здатен переключити увагу на внутрішній споживчий попит та зменшити залежність від американського імпорту, розвиваючи власне виробництво. У результаті, якщо мета Трампа полягала в тому, щоб змусити Пекін прийняти умови США, то реальність може призвести лише до розчарування та фрустрації, йдеться у публікації.
 
"Трампу довелося відмовитись від високих тарифів після негативної реакції ринку. Таким чином Трамп втратив свої важелі впливу на торгових переговорах. Він не може знову підвищити тарифи, тому що ринок казначейських облігацій знову бунтуватиме", – йдеться у статті.

 

СШАКитайвійна в Україні

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