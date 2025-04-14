Китай має хороші можливості, щоб витримати торгову війну Трампа – FT

Китай здатен переключити увагу на внутрішній споживчий попит та зменшити залежність від американського імпорту, розвиваючи власне виробництво

Президент США Дональд Трамп програє у торговельній війні проти Китаю.

Про це пише британська газета Financial Times.

"Якщо мета нової торгової війни Трампа з Китаєм полягає в тому, щоб змусити Пекін схилити коліно перед силою США, то результатом буде лише фрустрація та розчарування", – зазначають автори публікації.

На думку експертів, по-перше, у світі усвідомили ненадійність США під проводом Трампа. По-друге, зовнішня політика країни стала критично залежною від ринку державного боргу. Нарешті Китай продемонстрував готовність вести економічну війну на виснаження.