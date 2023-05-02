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Китай має спонукати кремль до припинення війни в Україні – CNN

02 травня 2023, 18:44
Китай має спонукати кремль до припинення війни в Україні – CNN
Фото: Reuters
Розмова між головою Китаю Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським була "добрим першим кроком", переконаний посол США у Пекіні.

Сполучені Штати прагнуть, щоб Китай тиснув на росію для припинення нею війни проти України.

Про це заявив посол США в Китаї Ніколас Бернс, повідомляє CNN.

"Те, що ми повинні бачити від Китаю, – це спонукати росію до виведення її військ, щоб Україна могла повернути всю свою територію і знову бути повністю суверенною в усіх аспектах цього слова. Було б корисно, якби Китай підштовхнув росію припинити бомбардування українських шкіл, українських лікарень і українських житлових будинків", – сказав Бернс на обговоренні, організованому аналітичним центром Stimson Center.

Дипломат додав, що розмова між головою Китаю Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським була "добрим першим кроком", але незрозуміло, чи будуть після неї якісь дії.

"Ми хотіли б, щоб Китай був набагато жорсткішим у своїх порадах росіянам. Ми хотіли б бачити дії для якомога швидшого припинення війни, звісно, на умовах, які може прийняти український уряд", – відзначив Ніколас Бернс.

Пекін заявляє про нейтралітет у війні в Україні та повагу до міжнародних принципів, але не засудив вторгнення росії та зміцнює свої економічні та дипломатичні зв'язки з москвою впродовж останнього року.

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