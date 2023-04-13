Китай схвалив постачання росії певної летальної зброї попри попередження західних країн – WP

У КНР планували замаскувати військову техніку для рф під цивільні речі, згідно з перехопленими США даними російської розвідки, виявленими в секретних документах.

У документах США, що через витік були оприлюднені в мережі, нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу росії.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

Дані, які внесли в секретні документи, як стверджують у виданні, нібито ґрунтуються на перехопленні американцями повідомлення Служби зовнішньої розвідки рф.

"Перехоплення, очевидно отримане в результаті прослуховування США Службою зовнішньої розвідки росії, було включено до надсекретного зведення від 23 лютого останніх "продуктів", пов’язаних з Україною та росією, складеного офісом директора Національна розвідка", — йдеться у The Washington Post.

Це був один із ряду раніше непублікованих документів, які The Washington Post отримала зі сховища зображень секретних файлів, розміщених на приватному сервері в чат-додатку Discord

У цьому повідомленні СЗР стверджує, що Центральна військова рада Китаю "схвалила поетапне надання зброї росії" і побажала, щоб ця інформація залишилася в секреті, додають у WP. Військове обладнання хотіли замаскувати під цивільні товари.

За інформацією журналістів, документ був озаглавлений "Пекін повідомляє, що схвалює постачання летальної допомоги росії".

Один з неназваних високопоставлених американських чиновників адміністрації президента США у коментарі WP заявив, що Китай поки не передавав росії зброю.

"Але ми, як і раніше, стурбовані і продовжуємо уважно стежити за ситуацією", — додав він.

Таку оцінку журналістам підтвердив інший чиновник з Міноборони США.