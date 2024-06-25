Китай може хвилюватися через візит путіна до КНДР – Держдеп

Китай може бути стурбованим тим, що візит російського президента путіна до Північної Кореї минулого тижня спонукатиме Пхеньян вжити "провокаційних" кроків.

Такі кроки, на думку Кембпелла, можуть призвести до кризи в Північно-Східній Азії.

"Я вважаю, що можна сказати ‒ Китай дещо стурбований тим, що відбувається між росією та Північною Кореєю. Пекін вказав на це в деяких наших взаємодіях, і ми бачимо певну напругу, пов’язану з цим", ‒ заявив дипломат.

США вважають, що Китай і росія перебувають у "глибокому стратегічному партнерстві", хоча між ними існує напруженість в Арктиці, Центральній Азії, а тепер і щодо Північної Кореї.

Заступник держсекретаря сказав, що в майбутньому між москвою та Пекіном може "відродитися напруга", але неможливо передбачити, як ця ситуація виглядатиме через десятиліття.

"Наразі цей союз є потужним. Він стійкий і вплинув на поля битв у Європі", ‒ додав Кембелл.