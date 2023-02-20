Китай може підштовхнути російсько-український конфлікт до світової війни – Фрідман

Про це вчора заявив оглядач New York Times Томас Фрідман.

Він вважає, що Китай може підштовхнути російсько-український конфлікт до "справжньої світової війни".

Про це пише NewsWeek.

"Те що Захід може знищити Росію, це дуже поганий сигнал для Тайваню, І я думаю, що китайці можуть бути стурбовані цим. А ще не можна перебільшувати, наскільки важливо якби Китай зробив це, тоді це була б справжня світова війна. Це впливає на кожен світовий ринок, і ми перебуваємо в абсолютно новому світі".

Виступаючи на зустрічі з пресою в вчора, Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що попередив свого китайського колегу про серйозні наслідки за підтримку Росії в її війні проти України.

На запитання, які докази мають США, щоб довести, що Китай розглядає можливість надання летальної допомоги Росії, Блінкен відповів: "Китай намагається робити і те, і інше, Китай намагається мати і те, і інше. Публічно він представляє себе як країну, що прагне миру в Україні, але в приватному порядку, як я вже сказав, ми вже бачили протягом останніх місяців надання нелетальної допомоги, яка йде безпосередньо на допомогу і підбурювання Росії до військових дій".

Держсекретар підсумував: "І додаткова інформація, якою ми ділимося сьогодні, і яка, я думаю, буде оприлюднена незабаром, вказує на те, що вони серйозно розглядають можливість надання летальної допомоги Росії. Наскільки нам відомо, вони ще не перетнули цю межу".