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Китай може почати поставки росії дронів-камікадзе

24 лютого 2023, 11:18
Китай може почати поставки росії дронів-камікадзе
Фото: з вільного доступу
росія веде переговори з Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology, китайським виробником безпілотників, щодо масового виробництва дронів-камікадзе.

Згідно з джерелами, Bingo погодилася виготовити та випробувати 100 прототипів безпілотників ZT-180 перед поставкою їх міноборони росії до квітня 2023 року.

Про це повідомляє видання Der Spiegel.

Військові експерти вважають, що дрон здатний нести боєголовку вагою від 35 до 50 кілограмів.

Існують припущення, що конструкція безпілотного літального апарату може бути схожа на іранський дрон-камікадзе Shaheed 136. Також повідомляється, що Bingo планує надати росії компоненти та інформацію, щоб рф могла самостійно виробляти близько 100 дронів на місяць.

 

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