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Китай може стати "переможцем" у війні з Україною – The Atlantic

24 червня 2024, 17:57
Китай може стати
Вторгнення путіна в Україну дало лідеру Китаю Сі Цзіньпіну спосіб зробити москву залежною.
Китай може стати "великим переможцем" у війні з Україною.
 
Про це пише журналіст The Atlantic Майкл Шуман.
 
За його словами, вторгнення путіна в Україну дало лідеру Китаю Сі Цзіньпіну спосіб спричинити проблеми Заходу та зробити москву залежною.
 
"Рік тому китайський лідер Сі Цзіньпін сказав президенту України Володимиру Зеленському, що "Китай завжди стоїть на боці миру". Але Китай був зовсім не в стороні від нещодавнього міжнародного саміту, спонсорованого Швейцарією, який зібрався для пошуку мирного вирішення війни росії проти України. Відсутність Китаю стала ще більш помітною через чудове шоу, яке Пекін влаштував із посередництва у врегулюванні конфлікту", - зазначає автор.
 
Він вважає, що Сі Цзіньпін "безкоштовно розвантажує ту саму очолювану США систему глобальної безпеки, яку він сподівається знищити, щоб замінити її світовим порядком, орієнтованим на Китай".
 
"Він може залишити важку роботу щодо вирішення української кризи Вашингтону, використовуючи це в інтересах Китаю. Наразі такий підхід виглядає настільки ж ефективним, наскільки й цинічним. Якщо путін переможе у своїй війні, Сі матиме партнера, який здобуде перемогу над ненависним Заходом і сприятиме глобальній владі авторитарних режимів. Навіть якщо путіну не вдасться забезпечити такий відвертий тріумф, Сі допоміг би росії виснажити військові та фінансові ресурси США та їхніх союзників, одночасно підтягнувши ослаблену, але багату ресурсами країну путіна ближче до орбіти Китаю", - йдеться у матеріалі.
 
Автор зазначає, що політика Сі є "найхолоднішою реальною політикою", при цьому найсуттєвіша перемога може бути в Україні.
 
"Вважається, що у війнах немає переможців, але жадібні до влади та безпринципні люди можуть скористатися стражданнями для досягнення власних інтересів. Пекін може стати великим переможцем від поразки Києва", - резюмує оглядач.

 

Владімір ПутінСі Цзіньпінвійна в Україніросія окупанти

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