Китай може стати "переможцем" у війні з Україною – The Atlantic

Вторгнення путіна в Україну дало лідеру Китаю Сі Цзіньпіну спосіб зробити москву залежною.

Китай може стати "великим переможцем" у війні з Україною.

Про це пише журналіст The Atlantic Майкл Шуман.

За його словами, вторгнення путіна в Україну дало лідеру Китаю Сі Цзіньпіну спосіб спричинити проблеми Заходу та зробити москву залежною.

"Рік тому китайський лідер Сі Цзіньпін сказав президенту України Володимиру Зеленському, що "Китай завжди стоїть на боці миру". Але Китай був зовсім не в стороні від нещодавнього міжнародного саміту, спонсорованого Швейцарією, який зібрався для пошуку мирного вирішення війни росії проти України. Відсутність Китаю стала ще більш помітною через чудове шоу, яке Пекін влаштував із посередництва у врегулюванні конфлікту", - зазначає автор.

Він вважає, що Сі Цзіньпін "безкоштовно розвантажує ту саму очолювану США систему глобальної безпеки, яку він сподівається знищити, щоб замінити її світовим порядком, орієнтованим на Китай".