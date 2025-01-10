Китай може знищити американську авіацію в Тихому океані – ЗМІ

В останні роки КНР зміцнив авіабази та провів диверсифікацією бойових літаків.

Якщо почнеться військовий конфлікт між Китаєм і США, то перший може придушити або знищити критично важливу американську авіацію в Індо-Тихоокеанському регіоні набагато меншою кількістю пострілів, аніж США.

Про це йдеться в дослідженні Гудзонського інституту, яке провели Томас Шугарт і Тімоті Волтон, інформує Business Insider.

Аналітики пишуть, що Пекін швидше за Вашингтон працює над зміцненням своїх авіабаз і диверсифікацією бойових літаків в Індо-Тихоокеанському регіоні, що створює відчутний дисбаланс на користь Китаю.

За їх словами, в разі конфлікту такого, як боротьби за Тайвань - Китаю не важко атакувати аеродроми США, адже вони більше вразливі.

Шугарт і Волтон також вважають, що Китай за останні 1- років більш як вдвічі збільшив кількість укріплених укриттів для літаків і незакріплених індивідуальних укриттів для авіації, а також збільшив кількість руліжних доріжок і рамп.

Аналітики додають, що такі зусилля фактично дають китайським військовим більше місць для захисту і запуску бойових літаків у потенційному бою з ворогом, проте зусилля американців виглядають більш ніж скромними, адже кількість американських і союзних аеродромів у регіоні становить приблизно одну третину від китайських.

Цей дисбаланс означає, що КНР потрібно менше ракет чи авіаударів, аби нейтралізувати американські аеродроми і союзників, ніж протилежній Китаю.

Шугарт і Волтон попереджають, що раптовий попереджувальний удар з боку Пекіна може застати Вашингтон і союзників зненацька і дати Китаю перевагу в повітряних операціях.

"В стратегічному плані така дестабілізуюча асиметрія ризикує спонукати КНР скористатися перевагою першої особи. Китай може ініціювати конфлікт, якщо побачить можливість звести нанівець повітряну міць противника на рампі", - написано у дослідженні.

Аналітики кажуть, що Пекін вкладає великі гроші в ракетні війська, а супутникові знімки фіксували макети американських військових об'єктів на території Китаю. Це може говорити про те, що Пекін реально розглядає сценарій прямого військового зіткнення зі США.

Також п дослідженні написано, що для протистояння китайський загрозі, США повинні продовжувати інвестувати в активний захист своїх повітряних операцій, зміцнювати аеродроми для підтримки їхньої стійкості і прискорювати створення літаків і безпілотних систем.

"Проведення ефективної кампанії з підвищення стійкості аеродромних операцій США потребуватиме обґрунтованих рішень щодо визначення пріоритетності проєктів і постійного фінансування. Однак зрозуміло одне: американські аеродроми справді наражаються на загрозу нападу, і нинішній підхід Міністерства оборони, який полягає здебільшого в ігноруванні цього факту, запрошує КНР до агресії і ризикує програти війну", - підсумували Шугарт і Волтон.