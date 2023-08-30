Китай на картках домалював собі частину території росії

На китайській географічній мапі 2023 року Великий Уссурійський острів позначено повністю китайською територією.

В Китаї офіційно затвердили нові географічні карти, де частина території росії визнається територією самої КНР.

Про це свідчить інформація на державному сайті "Картографічний сервіс стандартних мап" КНР.

В новому випуску географічних карт на 2023 рік китайський державний сайт "Картографічний сервіс стандартних карток" позначив Великий Уссурійський острів повністю китайською територією.

На публікацію карт відреагувало російське видання РБК і написали, що Великий Уссурійський острів залишався спірною територією росії і КНР протягом останніх 100 років.

"2008 року країни уклали договір, розділивши острів навпіл, але на нових картах у Китаї це не вказано", - написало видання.

Google карти наразі показують цю територію як частину росії.