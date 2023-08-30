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Китай на картках домалював собі частину території росії

30 серпня 2023, 10:12
Китай на картках домалював собі частину території росії
Фото: з вільного доступу
На китайській географічній мапі 2023 року Великий Уссурійський острів позначено повністю китайською територією.

В Китаї офіційно затвердили нові географічні карти, де частина території росії визнається територією самої КНР. 

Про це свідчить інформація на державному сайті "Картографічний сервіс стандартних мап" КНР.

В новому випуску географічних карт на 2023 рік китайський державний сайт "Картографічний сервіс стандартних карток" позначив Великий Уссурійський острів повністю китайською територією. 

На публікацію карт відреагувало російське видання РБК і написали, що Великий Уссурійський острів залишався спірною територією росії і КНР протягом останніх 100 років. 

"2008 року країни уклали договір, розділивши острів навпіл, але на нових картах у Китаї це не вказано", - написало видання.

Google карти наразі показують цю територію як частину росії.

РосіяКитайкартимапаУссурійський острів

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