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ПОЛІТИКА

Китай намагається налагодити зв'язок з потенційними чиновниками Трампа – FT

19 листопада 2024, 14:02
Китай намагається налагодити зв'язок з потенційними чиновниками Трампа – FT
Фото: gettyimages.com
Трамп збирається призначити на ключові посади політиків із жорсткою позицією щодо Китаю.

Посол Китаю в США Се Фенг намагається налагодити контакти з потенційними посадовцями адміністрації новообраного американського президента республіканця Дональда Трампа.

Про це повідомляє FT.

За словами джерел видання, останніми місяцями Се Фенг активізував роботу у Вашингтоні, проводячи зустрічі з десятками колишніх американських чиновників і експертами з Китаю. Китайське посольство значно більше взаємодіяло з демократами під час президентства в США Джо Байдена.

Колишній високопоставлений чиновник Білого дому з питань Азії Еван Медейрос сказав, що перемога Трампа на виборах у США застала Китай зненацька.

Усі посли у Вашингтоні намагаються зустрітися з людьми, які можуть приєднатися до нової адміністрації Трампа. Але Пекін опинився в особливо невигідному становищі, оскільки республіканці останнім часом не демонструють бажання контактувати з китайськими чиновниками.

Колишній співробітник комітету із закордонних справ Палати представників Енн Ковалевські каже, що багато хто на Капітолійському пагорбі не хотів зустрічатися з китайськими чиновниками, оскільки побутувала думка, що ці зустрічі не будуть конструктивними. 

Цього року Пекін доручив Цуй Тянькаю — послу за часів першої адміністрації Трампа, відновити зв'язок зі своїми контактами в попередній команді республіканця, але успіхів досягнути не вдалося.

"За останні кілька місяців впливові члени Комуністичної партії Китаю, які відвідували Вашингтон, розповіли мені, що їм не пощастило отримати зустрічі з потенційними чиновниками Трампа", - сказав колишній провідний експерт ЦРУ з питань Китаю Денніс Вайлдер.

Поганим знаком для Пекіна є те, що Трамп оголосив про плани призначити на керівні посади в своїй новій адміністрації політиків із жорсткою позицією щодо Китаю, зокрема Майка Волтца на посаду радника з національної безпеки і Марко Рубіо на посаду державного секретаря.

Водночас китайські чиновники уважно стежать за тим, кого Трамп призначить міністром фінансів і чи приєднається до нової адміністрації колишній представник з питань торгівлі Роберт Лайтхайзер. Вони також звертають увагу на роль мільярдера Ілона Маска, який має бізнес-інтереси в Китаї та увійшов до найближчого оточення Трампа.

"Схоже, у них немає тих зв'язків з командою Трампа, які були минулого разу. Основне запитання, яке вони ставили: чого хоче Трамп", - сказало одне з джерел FT.

Колишній аналітик ЦРУ з питань Китаю Крістофер Джонсон вважає, що китайські чиновники зосереджені на економічній політиці. 

"Їхні три ключові пріоритети - це тарифи, тарифи і ще раз тарифи", - заявив він, додавши, що в Пекіні точаться дебати щодо погроз Трампа запровадити 60-відсоткові тарифи на імпорт з Китаю.

Водночас, дехто каже, що для Китаю цілком звично зустрічатися з експертами у Вашингтоні напередодні приходу нової адміністрації.

За словами людини, яка співпрацює з китайським посольством у Вашингтоні, той факт, що Пекін наполегливо намагається налагодити зв'язки, не означає, що Китай перебуває в невіданні відносно нової адміністрації.

КитайДональд Трамп

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