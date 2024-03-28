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ПОЛІТИКА

Китай намагається відновити довіру іноземних інвесторів – CNN

28 березня 2024, 09:23
Китай намагається відновити довіру іноземних інвесторів – CNN
Прямі іноземні інвестиції в Китай в останні місяці впали на 20%.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін у середу, 27 березня, зустрівся з керівниками американських компаній і науковцями. Пекін вживає зусиль, щоб залучити іноземних інвесторів і налагодити відносини зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє  CNN.

Прямі іноземні інвестиції в Китай в останні місяці впали на 20% порівняно з минулим роком, оскільки сповільнення зростання, регулятивні репресії, обтяжливе законодавство про національну безпеку та питання про довгострокові перспективи країни похитнули довіру до другої за величиною економіки світу.

До групи гендиректорів компаній США увійшли Кріштіану Амон з Qualcomm (QCOM), Радж Субраманіам з FedEx (FDX) і Стівен Шварцман з Blackstone Group (BX).

Сі закликав американський бізнес "продовжувати інвестувати в Китай" і пообіцяв подальші реформи, щоб відкрити ринки країни для іноземних компаній.

"Перспективи зростання Китаю яскраві, ми впевнені в цьому", — сказав він, додавши, що економіка країни ще не досягла піку.

Сі також закликав до "кращого майбутнього" між Китаєм і США. "Незалежно від того, чи йдеться про традиційні галузі, такі як економіка, торгівля та сільське господарство, чи про нові сфери, такі як зміна клімату та штучний інтелект, Китай і Сполучені Штати повинні сприяти розвитку один одного", - сказав він.

Зустріч у Домі народних зборів у Пекіні відбулася після закриття великого урядового форуму, який протягом багатьох років запрошував лідерів світового бізнесу до спілкування з китайськими урядовцями.

Однією з причин напруженості у відносинах Китаю і США є питання Тайваню.

економікаСШАКитайСі Цзіньпінінвеситції

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