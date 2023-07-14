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ПОЛІТИКА

Китай намагався залучити своїх шпигунів у спецслужби Британії – The Times

14 липня 2023, 09:59
Китай намагався залучити своїх шпигунів у спецслужби Британії – The Times
Фото: з вільного доступу
Уряди Британії, які змінювали один одного, не змогли впоратися з загрозою Пекіна, "тому що економічні інтереси мали перевагу".

Китаю вдалося проникнути в усі сектори економіки Великої Британії. Пекін намагався проникнути в британські спецслужби зі своїми шпигунами в рамках "плідної та агресивної" шпигунської кампанії.

Про це йдеться в звіті парламентського комітету з розвідки та безпеки країни, пише The Times.

Засуджуюча оцінка Комітету з розвідки та безпеки ISC, який контролює службу безпеки MI5 та розвідку MI6 дійшла висновку, що уряди, які змінювали один одного, не змогли впоратися із загрозою, оскільки "економічні інтереси мали перевагу".

У  висновку також йдеться, що китайські інвестиції в ядерний сектор означають, що колись британську електроенергію можна буде викупити, якщо відносини між країнами погіршаться. Документ  попереджає про "кошмарний сценарій", коли Китай мав би технологічну перевагу та міг би здійснювати політичний та економічний вплив на всіх рівнях.

Як передає BBC, в звіті також досліджується втручання Китаю в наукові кола Британії, націлювання на промисловість і технології, інвестиційні угоди за участю Китаю та участь Китаю в критичній національній інфраструктурі Великобританії.

Китайські інвестиції у Великій Британії, як йдеться у звіті, залишилися безконтрольними. Висловлюється "серйозна стурбованість" тим фактом, що уряд, на думку комітету, "не хоче, щоб було будь-яке значуще дослідження чутливих інвестиційних угод".
Уряд "виявив дуже мало інтересу до попереджень академічних кіл" щодо використання Китаєм плати та фінансування, впливу на британських науковців "через спонукання та залякування", а також "моніторинг та контроль" китайських студентів.

Деякі академічні установи, здається, закривають очі на такі спроби, "вони раді просто взяти гроші", додається у звіті.

Голова комітету Джуліан Льюїс сказав: "Ми знаходимося на траєкторії кошмарного сценарію, коли Китай краде креслення, встановлює стандарти та створює продукти, надаючи політичний та економічний вплив на кожному кроці".

Щодо інвестицій Китаю в енергетичний сектор Великої Британії, у звіті йдеться, що "наївно вважати, що дозвіл китайським компаніям впливати на цивільний ядерний та енергетичний сектори Британії не означає передачу контролю Комуністичній партії Китаю".

У ньому додається: "Ми сумніваємося, як будь-який департамент може вважати, що іноземна країна, яка одноосібно керує нашими атомними електростанціями, не повинна замислюватися".

КитайБританіяшпигунство

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